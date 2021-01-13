Aşı randevu sistemi açıldı mı? Ne zaman açılacak? Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevu sistemi açıldı mı? Ne zaman açılacak? Çin'in Sinovac KOVİD-19 aşılarının Türkiye'ye gelmesi ile birlikte Aşı randevu sistemi açıldı mı? Ne zaman açılacak? soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde...

AŞI RANDEVU SİSTEMİ AÇILDI MI? NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs aşısında randevu sistemi bugün itibariyle açıldı. Cep telefonlarından MHRS.GOV.TR sistemi üzerinden veya e-Devlet üzerinden de dolaylı olarak bu sisteme girip randevu alınabilecek.

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye’de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin’den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

Daha sonra toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) bulunuyor.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.