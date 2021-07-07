7 Temmuz Çarşamba günü saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nu topladı. Toplantıda yeni normelleşme süreci sonrası salgında son durum, Delta ve Delta Plus varyantı gibi konular görüşüldü. Sağlık Bakanı Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aşı sertifikası konusuna değindi. Bakan Koca'nın 'aşı sertifikası' açıklamasının ardından Aşı sertifikası nasıl alınır? | e nabız aşı sertifikası nasıl alınır? | Barkodlu e-devlet aşı kartı alma işlemleri başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AŞI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Çok sayıda ülke yurt dışı seyahatlerinde aşı durumuna ilişkin belge ibraz etmenizi isteyebilir. Bunun için bu belgeyi edinmek gerekiyor. Belge barkodlu bir şekilde er nabız üzerinden elde edilebiliyor.

E NABIZ AŞI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Çok sayıda ülkeye seyahat için aşı durumuna ilişkin belge istiyor.

E nabız üzerinden aşı kartı oluşturmak için atmanız gereken adımları sizin için derledik.

BARKODLU E-DEVLET AŞI KARTI ALMA İŞLEMLERİ

e-nabız.gov.tr adresinde yer alan ‘e-devlet üzerinden giriş’ seçeneğini tıklayın.

Ardından yönlendirildiğiniz sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan “COVİD-19” butonuna tıklayın.

Tıkladıktan sonra “covid-19 aşı bilgileri” ve “covid-19 aşı kartı” seçeneklerinden “covid-19 aşı kartı” olan seçeneğe tıklayın.

Son olarak “aşı kartı oluştur” seneğine tıklayın. Kartınız oluştuktan sonra pdf olarak indirebilirsiniz.

BAKAN KOCA'DAN BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA

Saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nu topladı. Toplantıda yeni normelleşme süreci sonrası Kovid-19 salgınında son durum, Delta ve Delta Plus varyantı gibi konular görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazında anlık olarak ve her gün her bir ilimizin aşılanma oranını da yüzde olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına tam da istediğimiz ivmede yaklaşıyor.

Aşılamada istediğimiz ivmeyi henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olackak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmetiyle buluşturacağız.

Yeni varyantlardan mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunun gündeminizde yer almasına müsaade etmeyin.

Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşımızı en kısa sürede bilgilendirere tedbirler alıyoruz. Bugün gündem salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır.

Hastalığı geçirmiş vatandaşlarımızın aşı olması süresinin 3 ay olarak belirlendiğini geçen hafta ifade etmiştim. Hastalığı zaten geçirmiş olarak kişiler de hatırlatma aşısının yeterli olacağı değerlendirilmiştir. 3. doz aşıda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımız 3. doz aşılarını istedikleri aşı türüyle olabilirler.

Bakanlığımız Dışişleri Bakanlığı ile tüm ülkelerle görüşerek karşılıklı sertifika anlaşmaları yapmaktadır. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikalarını e-nabız ve HES uygulamalarından oluşturabilirler. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler.

Halihazırda dijital aşı sertifikası konusunda en öndeki birkaç ülkeden biriyiz. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kağıtlarda tutulmaktayken ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarımızda kayıt altına alınmaktadır. Bu konuda lider ülkelerden biriyiz.

Dijital sağlık altyapımız salgın boyunca işimizi çok kolaylaştırdığı gibi aşı konusunda da en önemli güvencelerimizden biridir."

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser

-Sağlık çalışanları

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. Şimdiye kadar 15 yaş altı 12 çocuk Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybetmiştir.

HAMİLELER RİSK ALTINDA MI?

Covid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Covid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Covid-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Covid-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Covid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.