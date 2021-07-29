Aşı tablosunda İstanbul'un rengi turuncudan sarıya döndü
İstanbul Valisi Yerlikaya, birinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında yüzde 65'i geçen kentin aşı tablosunda renginin sarıya döndüğünü bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "#AşınıOlGüvendeOl" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 12.30 itibarıyla İstanbul'da 1.doz aşıda yüzde 65'in geçildiğini söyledi.
HEDEF MAVİ RENK
İstanbul'da 1. doz aşının yüzde 65'i geçildiğini söyleyen Vali, "Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi hedefimiz yüzde 75'i geçerek mavi renk olmak." dedi