Aşı yaptıran MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan koronavirüse yakalandı

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Abdülkadir Devlet Hastanesi'nde Koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurmuştu. Taşdoğan, aşı olmasının ardından yayınladığı paylaşımda vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda da bulunmayı ihmal etmedi.

AŞININ ARDINDAN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

MHP'li Milletvekili Taşdoğan, dün Twitter hesabından rutin bir şekilde Koronavirüs testi yaptırdığını ifade ederek, bu kez test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Taşdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır. Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir. Dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."