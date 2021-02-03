SON DAKİKA! Resmi Gazete'de yayımlandı: Gramaj hilesine büyük cezaManchester United Southampton maç özeti izle 9-0!Inter Juventus maç özeti izle 1-2!Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 3 Şubat 2021Bugün hangi maç, hangi kanalda? 3 Şubat 2021 Çarşamba hangi maçlar var?Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGalatasaray, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAtakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuMeteoroliji'den sağanak yağış uyarısı! 3 Şubat 2021 hava durumuAşı yaptıran MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan koronavirüse yakalandı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Aşı yaptıran MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan koronavirüse yakalandı

Aşı yaptıran MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan koronavirüse yakalandı

14 Ocak'ta tarihinde bir doktor olarak, sağlıkçı kontenjanından faydalanıp Kovid-19 aşısı yaptırdığını duyuran MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Aşı yaptıran MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan koronavirüse yakalandı

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Abdülkadir Devlet Hastanesi'nde Koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurmuştu. Taşdoğan, aşı olmasının ardından yayınladığı paylaşımda vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda da bulunmayı ihmal etmedi.

AŞININ ARDINDAN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

MHP'li Milletvekili Taşdoğan, dün Twitter hesabından rutin bir şekilde Koronavirüs testi yaptırdığını ifade ederek, bu kez test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Taşdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır. Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir. Dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT