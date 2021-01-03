Anbean kameralara yansıdı! TEM Otoyolu'nda tekme tokat kavga!Memur ve emekli maaşı zammı 2021! Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar?Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile yok diyen' Profesör Bingür Sönmez'e dava!Sokağa çıkma kısıtlamasında kayınbiraderi ve kardeşlerini vurdu!Mutasyonlu koronavirüs Türkiye'de! Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz uyardı: İki kere önlem alınÇaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?The Guardian açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılına damga vuracakBugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2021 Pazar maç programı
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 'Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile yok diyen' Profesör Bingür Sönmez'e dava!

'Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile yok diyen' Profesör Bingür Sönmez'e dava!

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında "Aşı olmayan kız yok" diyen ve büyük tepki alan Prof. Bingör Sönmez’e Adıyaman'ın Kahta Tüketiciler Birliği Derneği Şubesi Onursal Başkanı Mehmet Öztürk tarafından dava açıldı.

Kalp ve damar cerrahı Prof. Bingör Sönmez, 27 Aralık tarihinde Fox TV'de Selçuk Tepeli'nin sunduğu Çalar Saat programına konuk olarak, ülkemize gelen koronavirüs aşısını yaptırmak istemeyen vatandaşları vatan haini olmakla suçlamıştı. Sönmez ,''Onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok, kanun çıkarıp herkes yapacak deme şansımız yok. Ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar.'' şeklinde konuşmuştu.

Tüketiciler Birliği Derneği Kahta Şubesi Onursal Başkanı Mehmet Öztürk, Prof. Bingör Sönmez hakkında aşı yaptırmak istemeyenlerin hain olduğunu söyleyerek, hedef tahtasına koyduğunu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

''HALK ARASINDA KORKU VE PANİK OLUŞTURMUŞTUR''

Aşı yaptırmak istemeyenlere kız bile verilmeyeceğini söyleyen Sönmez'in aşının imalatçısı gibi davrandığını kaydeden Öztürk, "Prof. Bingör Sönmez 27.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, ‘Muhtemelen Ocak ayı içinde herkese aşı yapılacak. Ama ‘ben aşı yaptırmam’ diyenler birer vatan haini.’ diyerek, aşı yaptırmak istemeyenleri birer vatan haini olarak ilan etmiş, halk arasında korku ve panik oluşturmuş, halkı suç işlemeye tahrik etmiş, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş, halkı aşağılamış ve halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik etmiştir. Aşı tarihine baktığımızda 1996 tarihinde yapılan bir araştırmaya göre aşı çalışmaları, en başından en sonuna kadar ortalama 10 yıl sürüyor. Bütün bunları benzer olayları ve aşılarla ilgili süreçleri görmezden gelerek kendisi aşının imalatçısı ithalatçısı ve ihracatçısı gibi davranarak halkı aşı yaptırmaya zorlamakla, aşı yaptırma niyetinde olanları da aşı yaptırmaktan vazgeçirmiştir.

'Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile yok diyen' Profesör Bingür Sönmez'e dava!

''ŞAHSEN AŞIYA GÜVENMEM MÜMKÜN DEĞİL''

Geçmişten günümüze aşılar, ilaçlar ve açıklamalara baktığımızda şahsen aşıya güvenmem mümkün değildir. Ben şahsen aşı yaptırmam. Benim aşı yaptırmamam vatan haini olduğum anlamına gelmez, her aşı yaptıran vatansever, aşı yaptırmayan da hain değildir. Ben aşı yaptırmıyorum diye vatan haini değilim. Vatan haini olmadım ve olmayacağım. Şüpheli aşı yaptırmak istemeyenleri hedef tahtasına koymuş, aşı yaptırmak istemeyenleri aşağılanmış, ayrıştırılmış, ağır ithamlarda bulunarak vatan haini olarak ilan etmiştir. Bu nedenle şüpheli hakkında kamu davası açılarak cezalandırılması için iş bu suç duyurusunda bulunma gereği hasıl olmuştur" dedi.

'Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile yok diyen' Profesör Bingür Sönmez'e dava!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT