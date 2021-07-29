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Aşı yoksa ekmek de yok!

Türkiye'de vaka sayılarının yükselişi aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi konusunu yeniden gündeme getirilirken artık fırınlar aşı olmayanlara ekmek satmayacak.

Aşı yoksa ekmek de yok!

Türkiye'de vaka sayılarının yükselişi aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi konusunu yeniden gündeme getirirken Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, "Biz fırına girene HES kodu gibi, aşı soracağız. Aşı olmayanların hiçbirini fırınımıza sokmayacağız, değil ekmek vermek içeri sokmayacağız. Aşı olanı, durumu iyi olmayanı da fırın başı her gün 20 tane vatandaşa 3'er ekmek verelim" dedi. 

Aşı yoksa ekmek de yok!

Tüm dünyada Covid-19 pandemisiyle mücadele devam ederken Türkiye'de son günlerde vaka sayıları yükselişe geçti. Pozitiflik oranının yükselmesi de aşı olmayanlara kısıtlama konusunu yeniden gündeme getirdi. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'dan da konuyla ilişkin ilginç bir öneri geldi.

Fırınlara giren vatandaşlara HES kodu gibi aşı sorulması gerektiğini savunan Kolivar, "Eğer yoksa girme kardeşim, ben sana ekmek vermiyorum. Fırından sıcak ekmek, hamur alamayacak. Üzerine bomba yeleği giymiş adamı görsen sokakta işyerine sokar mısın, sokmazsın değil mi bu da bana göre onun gibi. Canlı bombayı ben işyerime sokmam. Biz bu aşı olmayanların hiçbirini fırınımıza sokmayacağız değil ekmek vermek içeri sokmayacağız" dedi.

Aşı yoksa ekmek de yok!

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