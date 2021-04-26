Kısıtlama sonrası bankalarda oluşan kuyruk tedirgin ettiPamukkale'yi kısıtlama durduramadı: Dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyorOkuma yazma bilmiyordu, Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi!Başarılı futbolcu Burak Yılmaz, Fransa manşetlerini süslediBornova yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna kavuştu1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nasıl ortaya çıktı?Dilovası’nda istisnasız tüm hanelere Ramazan kumanyası dağıtılıyorSon dakika |Viscoran ile Rusya anlaştı! Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı neden ve nasıl kana bulandı?Bilinçsiz zirai ilaçlama sonucunda toplu arı ölümleri gerçekleşiyor
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Aşıdan korkup kaçan dana çatıda asılı kaldı: Sahipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı

Aşıdan korkup kaçan dana çatıda asılı kaldı: Sahipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı

Yozgat'ın merkeze bağlı Yazıpınar köyünde, Beytullah Erkoç'a ait büyükbaş hayvan, aşı yapılacağı sırada korkup ahırın çatısına kaçtı.

Aşıdan korkup kaçan dana çatıda asılı kaldı: Sahipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı

Beytullah Erkoç, öksürük şikayeti olan büyükbaş hayvanlarına aşı yapmak için babasıyla ahıra girdi. Aşı sırasında 1 yaşındaki dana, iğneyi görünce kaçarak dama çıktı, damdaki boşluktan da çatıya geçen dananın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü. Çökmenin etkisiyle kafası kiremitlerin arasına sıkışan dana ahırın çatısında asılı kaldı. Dana sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Beytullah Erkoç, "Danada öksürük vardı, biz de babamla iğnesini yapmak için ahıra gittik. Hayvan iğneyi görünce korktu. Ahırın damındaki boşluktan zıplayarak çatıya çıktı. Çatıda ayakları boşluğa gelince dana askıda kaldı ve kafası kiremitlerin arasında sıkıştı. Uzun uğraşlar sonunda ayağının altına kalas koyarak asılı kalan hayvanımızı kurtardık" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Aşıdan korkup kaçan dana çatıda asılı kaldı: Sahipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı

Aşıdan korkup kaçan dana çatıda asılı kaldı: Sahipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT