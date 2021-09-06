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  3. Aşık Veysel'in oğlu babasının yanına defnedildi!

Aşık Veysel'in oğlu babasının yanına defnedildi!

Halk ozanı Aşık Veysel'in 80 yaşında vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi. Şatıroğlu'nun cenazesi, babası Aşık Veysel Şatıroğlu'nun yanına defnedildi.

Aşık Veysel'in oğlu babasının yanına defnedildi!

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun oğlu Bahri Şatıroğlu dün tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. Şatıroğlu'nun cenazesi, Sivrialan köyüne getirilerek babası Aşık Veysel'in mezarının yanına defnedildi. Şatıroğlu için mezarlık alanında cenaze töreni düzenlendi.

Aşık Veysel'in oğlu babasının yanına defnedildi!

TÖRENE SİYASİLER DE KATILDI

Törene, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Bahri Şatıroğlu'nun eşi Suzan Şatıroğlu, kızları Filiz, Gündüz, Yıldız ve Yeliz Şatıroğlu ile vatandaşlar katıldı.

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