Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, Çin'den ülkemize sevk edilen 3 milyon doz aşının çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtilirken SinoVac markalı bu aşılarda takip amacıyla kullanılacak olan bir uygulama geliştirildiği belirtildi. Bu programda kaydı bulunmayan vatadaşlara aşılama yapılamayacağı vurgulanırken Aşıla nedir? Ne işe yarar? | Aşıla nereden indirilir? soruları da merak konusu haline geldi.

AŞILA NEDİR? AŞILA NE İŞE YARAR?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulanacak olan aşılama işlemleri başlıyor. Çin'den getirilen 3 milyon doz aşının uygulanması ve bu sürecin takibini gerçekleştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Aşıla mobil uygulaması ile doktorlar ve sağlık personelleri, hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma süreçlerini takip edebilecek.

Aşıla uygulaması ile kovid aşı süreci takip edilebilecek. Aşı takvimi ve randevular gibi birçok işleve ulaşma imkanı sağlayacak olan doktorlar, sağlık personelleri ve vatandaşlar Aşıla uygulaması ile aşı dönemini takip edebilecek.

AŞILA NEREDEN İNDİRİLİR?

Aşıla uygulaması www.mobilmarket.sağlık.gov.tr adresinden, Apple Store, Google Play ve Huawei App Gallery marketlerden indirilebilir. Giriş yapabilmek için cep telefonunuza uygulamayı indirmeniz gerekiyor.