Aşılamada kalp hastalarına öncelik tanınmalı uyarısı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları titizlikle sürüyor. Almanya’da Liyakat Nişanı takdim edilen BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, törende yaptığı konuşmada yaz sonuna kadar aşı isteyen herkesin en az bir doz alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti. Aşı kapsamında yürütülen çalışmalar başarılı olmasına karşın, tedarik noktasında küresel anlamda sorunlar yaşanıyor. Bu durum aşılamada öncelik sırasını da gündeme getirdi. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tavsiyede bulunmuştu.



KORONAVİRÜSE YAKALANAN KALP HASTALARININ YARISINDAN FAZLASI YAŞAMINI YİTİRDİ

Koronavirüsle ilgili yürütülen çalışmaların sonuçlarına bakıldığında kalp hastalarının yarısından fazlasının virüse yenik düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Uzmanlar bu nedenden dolayı, kalp yetmezliği olan hastaları da içeren aşı öncelik listesinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda, kalp yetmezliği olan hastaların yüksek risk altında oldukları ifade ediliyor.





