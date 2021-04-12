Aşılamada korkutan oran: Sırası gelenlerin yüzde 25'i aşı olmamış! Sebebi ise korku ve aşı karşıtlığı!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli rOlü oynayan aşıların geliştirilmesine, küresel çapta ara verilmiyor. Her gün farklı ülkelerden gelen aşı haberleri, vatandaşlarda umut kaynağı olarak görülürken bazı insanlar da sırası geldiği halde aşı yaptırmamakta diretiyor.

SEBEBİ KORKU VE AŞI KARŞITLIĞI

Sağlık Bakanlığı’nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan güncel verilere göre, Türkiye genelinde 18 milyon 515 bin 988 doz aşı yapıldı. İkinci doz uygulanan kişi sayısıysa 7 milyon 589 bin 386'ya ulaşırken ülkemizde kullanılan Sinovac aşısında etkinliğin ikinci dozdan yaklaşık iki hafta sonra oluştuğu biliniyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan’ın haberine göre aşıdan kaçmanın ilk nedeni korku; aşının yan etkisinin olabileceğine inanılıyor. İkinci neden ise aşı karşıtlığı. Bu sebepler yüzünden sırası gelen kişilerin yüzde 25'inin aşı olmadığı biliniyor.

SIRASI GEÇENLER 3 GRUBU BEKLEYECEK

Sağlık Bakanlığı yetkililerince belirlenen aşı uygulanacak gruplar listesinde, 1. aşama sağlık personeli, 60 yaş üstü bireyler, 2. aşama hizmet öncelikli sektörler, 50-54 yaş arası bireyler, 3. aşama kronik hastalığı olanlar ve diğer gruplar olarak sıralanıyor.

4. aşama ise sırası geldiği halde zamanında aşı olmayanlar. Sırası geldiği halde aşı vurulmayan bir kişi sonraki aşı için diğer üç grubun aşılanmasını bekleyecek.

MAZERET VARSA AŞI DA VAR

Randevuya gitmemek için ateşli hastalık gibi bir mazeret bulunuyorsa, bu bildirildiğinde aşı randevu sistemi kapanmıyor, iyileştikten sonra aşı uygulanabiliyor.