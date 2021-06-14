Aşılamada yeni dönem! Bakan Koca açıkladı: Yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda SGK kayıtlı tüm çalışanlara koronavirüs aşı randevusunun yarın açılacağını ifade etti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi

"İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!"