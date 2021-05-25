Aşılamada yeni karar! Sağlık Bakanlığı'nın BioNTech aşısı kararında Aydın pilot il seçildi

Pandemiyle mücadele sürerken aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. BioNTech aşılarının aile hekimlerince de yapılabilmesi için yeni bir çalışma başlattığı, Aydın'ın pilot il seçildiği duyuruldu.

TOPLAM AŞILANMA SAYISI 29 MİLYON

Aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken pandemi sürecinin atlatılabilmesi için toplumsal bağışıklık sağlanması hedefleniyor. Koronavirüsün en önemli silahı olan aşıların ihmal edilmemesi konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuluyor. Aşılamanın yaygınlaştırılabilmesi adına aile hekimlerine de yetki verildi. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre toplam yapılan aşı sayısı 29 milyon 79 bin 742, 1. doz uygulanan kişi sayısı 16 milyon 66 bin 245, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı 12 milyon 13 bin 497 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan aşı tablosunda 25 Mayıs itibarıyla son durum şöyle;

AYDIN PİLOT İL SEÇİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimleriyle ilgili başlattığı çalışma kapsamında aşılama çalışmalarının hız kazanması hedefleniyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, BioNTech aşısının aile hekimlerinde uygulanabilmesi için Aydın'ın pilot il olarak seçildiğini belirtti. Eryazğan, bu kararın 81 ilde hayata geçmesiyle aşının hızla toplumun geneline uygulanabileceğini kaydetti.