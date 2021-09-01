Aşılara karşı dirençli olduğu öne sürüldü! Delta varyantı bitmeden Mu varyantı ortaya çıktı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İngiltere'de tespit edilen yeni Kovid-19 varyantı hakkında alarma geçti. İngiliz hükümetinin son verilerine göre bu yılın başlarında Kolombiya'da tespit edilen Mu veya diğer adıyla B.1.621 varyantı en az 48 kişide tespit edildi. DSÖ'nün haftalık bülteninde ise 39 ülkede tespit edildiği belirlenen varyant korkuya neden oldu. Bilim insanları varyantın mutasyonlara sahip olduğunu ve Beta'da olduğu gibi aşılara daha dirençli olabileceğini öne sürdüler.

ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Öte yandan varyant hakkındaki öngörülerin kesin olmadığını belirten araştırmacılar, söz konusu varyantı incelemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulacağını kaydettiler.

İlk olarak yıl başlarında tanımlanan Mu varyantı ülkedeki vakaların yüzde 39'unu oluştururken çok sayıda vaka bulundu.

DİĞER VARTANTLARA GÖRE DAHA AZ TEHLİKELİ GÖRÜLÜYOR

Ayrıca söz konusu varyantın şu ana kadar tüm dünyayı etkisi altına alan Delta ve Alfa varyantı türlerinden daha az tehlikeli olarak görülüyor.

BELÇİKA'DA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak geçtiğimiz ay Belçika'da bakım evindeki söz konusu varyanta yakalanan 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti:

Nossegem'deki Ter Burg yatılı bakım merkezinden Katleen Boydens, yayıncı VRT'ye hayatını kaybeden kişiler için, "İlk pozitif testlerden sonraki ilk haftada, testi pozitif çıkan sakinlerdeki semptomlar oldukça hafifti, ancak birkaç gün sonra semptomlar daha da arttı. Bazı kişilerde şiddetli, oksijen almalarını gerektiriyor." dedi.

KORONAVİRÜS AŞILARI HASTANEYE YATIŞLARI ENGELLİYOR

Bilim insanları Pfizer &BioNTech hem de AstraZeneca aşılarının hastaneye yatışlara karşı en az yüzde 90 koruma sağladığına inansa da, Delta varyantı Birleşik Krallık'ı etkisi altına almış ve vaka sayılarında artış yaşanmıştı.

Ancak aşılarına salgına karşı koruma oranın yüzde 60 ila 70 civarında olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan ise aşılanan çoğu insan Covid-19'a yakalandıktan sonra ya hafif semptomlar yaşıyor ya da hiç semptom göstermiyor.