Aşırı işlenmiş gıdaları çok fazla tüketenler dikkat! Yeni araştırmalar hiç iyi sonuçlar vermiyor!

CNN'de yayımlanan yeni bir araştırma haberine göre Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'da Çarşamba günü yayınlanan iki yeni, büyük ölçekli araştırmada çok fazla aşırı işlenmiş gıda yemek erkeklerin kolorektal kanser riskini önemli ölçüde artırır ve hem erkeklerde hem de kadınlarda kalp hastalığına ve erken ölüme yol açabiliyor.

ŞU ANA KADAR YÜZLERCE ÇALIŞMA YAPILDI

Aşırı şekilde işlenmiş gıdalar, önceden paketlenmiş çorbalar, sosyal ve yiyecekler ile ilgili New York Üniversitesi'nde beslenme, gıda çalışmaları ve halk sağlığı fahri profesörü Marion Nestle Ultra işlenmiş gıdaları obezite, kanser, kardiyovasküler hastalık ve genel ölümle ilişkilendiren tam anlamıyla yüzlerce çalışma yapıldığı söylüyor.

ERKEKLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

ABD'de yıllardır yapılan ve sayısı 200.000'e ulaşan çalışmalarda erkekler ve kadınlar ayrı ayrı incelendi ve kadınlara oranla erkelerde kolorektal kanser ve diğer riskli kanser çeşitlerine karşı duyarlılık saptandı. Aşırı ilenmiş gıdaların tüketimi ile birlikte ayrıca hem erkeklerde hem de kadınlarda yüksek derece bağırsak kanseri riski ortaya çıkarılmıştır.

işleniş gıdaların tüketim ile birlikte ortaya çıkan risklerin kadınlarda ve erkeklerde neden farklı sonuçların ortaya çıktığına ilişkin ise henüz bir çalışma yapılmadı ve nedeni tam olarak bilinmiyor.

New York City'deki Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi'nde gastroenterolog olan ve çalışmaya dahil olmayan Dr. Robin Mendelsohn, "Alternatif olarak, kadınlar 'daha sağlıklı' ultra işlenmiş gıdaları seçmiş olabilirler" dedi.

ÖLÜM RİSKİ DAHA DA ARTIYOR

Yüzlerce insan ile yapılan bir diğer araştırmada ise şeker ve doymuş veya trans yağ oranı yüksek gıdalar gibi besin değeri düşük gıdaların, kronik hastalık ve erken ölüm gelişiminde ultra işlenmiş gıdalarla rolünü karşılaştırdı. Araştırmacılar, her iki tür gıdanın da bağımsız olarak, özellikle kardiyovasküler hastalıklardan erken ölüm riskini artırdığını bulundu.