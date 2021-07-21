Aşırı sıcaklardan muzdarip Dubai'de bulutlara elektrik verildi, yapay yağmur yağdırıldı!

Dubaide hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıktı. Sıcaklığın yarattığı kuraklık ile mücadele amaçlı yağmur yağdırıldı. Yılda ortalama 78 milimetre yağış alarak dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi, yapay yağmur üreterek uygulamasını yaptı.

BULUTLARA ELEKTRİK VERİLİYOR

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden uzmanlarla beraber üretilen bu teknolojinin, drone'lar ile bulutlara elektroşok vererek yağmur oluşmasını sağladığı ifade edilirken, Meteoroloji Merkezi tarafından yayımlanan videoda, teknolojinin uygulandığı bölgenin yoğun yağış aldığı ve karayolundaki araçların önlerini görmekte zorlandığı görüldü.

UYGULAMANIN ADI "BULUT TOHUMLAMA"

Independent'ın haberinde "bulut tohumlama" olarak belirtilen yöntem yardımıyla yağmur yağdırıldığı ifade edilirken drone'larla verilen elektriğin sonucunda bulutlardaki su damlacıklarının birleşerek yağış oluşturduğu aktarıldı. Çalışmayı bulunan isimlerden olan Profesör Maarten Ambaum, yapay yağmur teknolojisine ilişkin bilgiler vererek, "Damlalar birleşip yeterince büyük olduklarına yağmur olarak düşüyorlar" dedi. Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2017 yılından itibaren ülkede yağmur üretmek için çalışma gerçekleştirdiği ve bu proje için 15 milyar dolar ödenek ayırdığı aktarıldı.