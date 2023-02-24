Asırlık Eskişehir Reşadiye Camii günün her saatinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor

Eskişehir'de 1916 yılında Sultan Reşad tarafından yaptırılan Tarihi Reşadiye Cami'sine ait fotoğraflar, günün her saatinde seyrine doyumsuz bir manzaraya sebep oluyor.

YAYINLAMA
Google News
Asırlık Eskişehir Reşadiye Camii günün her saatinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor 1

Eskişehir'de 1916 yılında Sultan Reşad tarafından yaptırılan Reşadiye Camii'nin güzel mimarisi, günün her saatinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
TOKİ eliyle Gaziantep’te Depremzede konutları için ilk etapta yapılacak 855 konutun çalışması başladı
TOKİ eliyle Gaziantep’te Depremzede konutları için ilk etapta yapılacak 855 konutun çalışması başladı
Asırlık Eskişehir Reşadiye Camii günün her saatinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor
Asırlık Eskişehir Reşadiye Camii günün her saatinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor
TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı: Türkiye'de Erkek ölümleri kadınlardan daha fazla
TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı: Türkiye'de Erkek ölümleri kadınlardan daha fazla
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşan Ünsal Açıkgözoğlu, boş vakitlerini ağaç sanatına adadı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşan Ünsal Açıkgözoğlu, boş vakitlerini ağaç sanatına adadı
Engelli gencin tek isteği ünlü sanatçı İsmail YK'nın konserine gidebilmek
Engelli gencin tek isteği ünlü sanatçı İsmail YK'nın konserine gidebilmek
Defacto deprem bölgesindeki çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşılayacağını açıkladı!
Defacto deprem bölgesindeki çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşılayacağını açıkladı!
Son Haberler
Mihajlo Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihajlo Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcell Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcell Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Slavko Andjelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavko Andjelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Slavko Andjelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavko Andjelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabor Jurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Jurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabor Jurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Jurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kötüye yorumlanan rüyalar nelerdir, İyiye yorumlanan Rüyalar nelerdir?
Kötüye yorumlanan rüyalar nelerdir, İyiye yorumlanan Rüyalar nelerdir?
Sık görülen rüyalar ve anlamları nelerdir?
Sık görülen rüyalar ve anlamları nelerdir?
Rüyaları çıkan insanlara ne denir? Rüyaların çıkması Diyanet İşleri Başkanlığı
Rüyaları çıkan insanlara ne denir? Rüyaların çıkması Diyanet İşleri Başkanlığı
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Rüyamızda gördüğümüz kişiler ne anlama gelir?
Rüyamızda gördüğümüz kişiler ne anlama gelir?
Rüya kaç saniye sürer? En uzun en kısa rüya kaç saniye?
Rüya kaç saniye sürer? En uzun en kısa rüya kaç saniye?
Rüyalara İnanmalı mıyız, Hangi Rüyalar habercidir?
Rüyalara İnanmalı mıyız, Hangi Rüyalar habercidir?
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!