Asırlık Eskişehir Reşadiye Camii günün her saatinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor Eskişehir'de 1916 yılında Sultan Reşad tarafından yaptırılan Tarihi Reşadiye Cami'sine ait fotoğraflar, günün her saatinde seyrine doyumsuz bir manzaraya sebep oluyor.