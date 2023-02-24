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Asırlık Eskişehir Reşadiye Camii günün her saatinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor
Eskişehir'de 1916 yılında Sultan Reşad tarafından yaptırılan Tarihi Reşadiye Cami'sine ait fotoğraflar, günün her saatinde seyrine doyumsuz bir manzaraya sebep oluyor.
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