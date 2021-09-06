Son dakika | Aşısızlara yeni tedbirler gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabinenin önemli gündem maddelerinden birini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan son tablo ve alınan önlemler oluşturdu. Bunun dışında toplantıda yüz yüze eğitim dolayısıyla alınan ilave tedbirler üzerinde de duruldu. Koronavirüs aşı çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler üzerinde duruldu. Toplantının bir diğer gündem maddesi de terörle mücadele konusu oldu. Afganistan’daki son durum ve tahliye süreci sonrası yaşanan gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda muhtemel bir göç dalgasına karşı İran’ın sınırında alınan tedbirler de konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemiz ve milletimiz için çok önemli programlar icra ettik. Açışlar gerçekleştirdik, temeller attık. Çok sayıda ülke yöneticisiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Bu temaslarda ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar hakkında fikir telakkisinde bulunduk.

Türkiye Belediyeler birliğinin düzenlediği sergide de ülkemizin 4 bir yanından gelen gençlerimizle kucaklaştık. Bu tür programların gençlerimizin yaşadıkları şehirlerin kültürel alt yapısından spora kadar yakından ilgilenmesine vesile olduğuna inanıyorum. Yine gençlerimizle hasret giderdiğimiz diğer programları Ahlat ve Malazgirt'te inşa ettik. Ahlat'ın tarihimizdeki önemine binayen burada Van gölü kıyısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesini milletimize kazandırdık.

Uzunca süredir düzenli olarak katıldığımız Malazgirt Zaferi'nin törenlerini de 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Ertesi gün Balkanlardaydık. Bosna Hersek'e, 27 Ağustos'ta Karadağ'a yaptığımız ziyaretlerde pek çok hususu muhataplarımızla ele alma fırsatı bulduk. Bu ziyaretlerde oralarda yaşayan kardeşlerimizin bize gösterdiği samimiyetin hala kalbimizin birlikte çarptığının örneğidir. Akıncı'nın TSK'ya teslim törenini yaptık. Akıncı sayesinde bu teknolojiye sahip aracı bu sistemi üreten 3 ülkeden biri haline geldik. Halan devam eden projelerimizi de hızla neticelendirerek ülkemizi savunma sanayinde en üst lige çıkarmakta kararlıyız.

"DÜNYANIN EN MODERN SAVUNMA HİZMETLERİNDEN BİRİNE SAHİP OLACAĞIZ"

Bu yıl 99. yıl dönümüne ulaştığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin ardından Ay Yıldız projesinin temelini attık. Ordumuzu tek çatı altında yönetebileceğimiz, çevre hassasiyetiyle öne çıkacak dünyanın en modern savunma hizmetlerinden birine sahip olacağız.

Bu temel atma törenin ardından Kara Harp okulumuzun törenine katıldık. Üniversitemiz 5 yılda ordumuzun insan kaynağa ihtiyacını istenilen standarta gelmiştir. Eğitimlerini tamamlayan karacı teğmenlerimizi buradan tebrik ediyorum. Bu sene adli yılı inşası tamamlayana yeni Yargıtay binamızı da açtık. Sadece bugünün değil geleceğin de ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa ettiğimiz 10 bloktan oluşan yeni binamızın burada görev yapan hakim savcılarımızın da kalitesini artıracağına inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de yeni reformlarla yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz."

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