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  3. Aşıya teşvik programında "aşı olana para ödülü verilecek" denince, bir günde 10 doz aşı vuruldu! Parayı canından daha çok seviyormuş!

Aşıya teşvik programında "aşı olana para ödülü verilecek" denince, bir günde 10 doz aşı vuruldu! Parayı canından daha çok seviyormuş!

Yeni Zelanda'da, aşıya teşvik programlarında elde edilen sonuç, herkesi şaşkına çevirdi. Bir adam, teşvik programında para verileceğini duyar duymaz kendini aşı merkezine attı. Orada tamı tamına 10 doz aşı vurulan paragöz adam, ülkede 'hayret verici ölçüde bencil' olarak nitelendirildi.

Aşıya teşvik programında "aşı olana para ödülü verilecek" denince, bir günde 10 doz aşı vuruldu! Parayı canından daha çok seviyormuş!

Yanlışlıkla fazla doz aşı vurduran insan görmüşsünüzdür ancak, Yeni Zelanda'da yaşayan adamın yaptığını kimse görmemiştir. Aşıya teşvik programı kapsamında, aşılarını eksiksiz olan kişilere para ödülü verileceği duyurulan ülkede, bir kişi binlerce insanın hakkını kullanarak kendisine 1 günde 10 doz aşı enjekte ettirdi. Adı açıklanamayan kişinin, bir günde içinde farklı sağlık merkezlerini dolaşıp, sahte kimlik ile on doz aşı vurulduğu tespit edilince polisi harekete geçirdi.

Aşıya teşvik programında "aşı olana para ödülü verilecek" denince, bir günde 10 doz aşı vuruldu! Parayı canından daha çok seviyormuş!

AŞI UZMANI KONUŞTU

Öte yandan aşı uzmanlarından Helen Petousis-Harris "Bu kişinin çok sayıda dozdan zarar görmeyecek, yalnızca ertesi gün güçlü bağışıklık yanıtından dolayı oldukça halsiz hissedebilebilir. Yine de aynı gün bu kadar doz Kovid-19 aşısı vurulmanın ideal olmadığı gibi, doz sayısı arttıkça halsizlik ve ağrılar da artacak" ifadelerine yer verdi.

Aşıya teşvik programında "aşı olana para ödülü verilecek" denince, bir günde 10 doz aşı vuruldu! Parayı canından daha çok seviyormuş!

Aşıya teşvik programında "aşı olana para ödülü verilecek" denince, bir günde 10 doz aşı vuruldu! Parayı canından daha çok seviyormuş!

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