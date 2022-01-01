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Asiye Ateş'in ardından, Gaziantep'te bir pitbull vakası daha! Her yeri parçalandı!

Gaziantep'te Ufuk Göçmen isimli bir şahıs pitbull saldırısına uğradı. Maskesiz gezdirilmesi yasak olan cins tarafından, vücudunun 14 farklı yerinden ısırılan Göçmen, " Bu başa çıkılacak bir köpek değil" dedi.

Asiye Ateş'in ardından, Gaziantep'te bir pitbull vakası daha! Her yeri parçalandı!

Geçtiğimiz günlerde, Gaziantep'te Asiye Ateş isimli küçük kız pitbull saldırısına uğramış, yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Aynı kentte yeniden "pitbull faciası" yaşandı. Ufuk Göçmen isimli vatandaş, oturduğu mahallede tanıdığı kişinin pitbull cinsi köpeği bile isteye üzerine saldığını söyleyerek "14 yerimden ısırdı. Ayağım dikildi, vücudumun her yerinde diş izleri var. Bu başa çıkılacak bir köpek değil" ifadelerini kullandı.

Asiye Ateş'in ardından, Gaziantep'te bir pitbull vakası daha! Her yeri parçalandı!

"KÖPEKLE BAŞ BAŞA KALDIM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Göçmen, mahallede tanıdığı kişilerle arasında tartışma çıktığını, karşı tarafın pitbull cinsi köpeği üzerine saldıklarını belirterek, "Köpek bana saldırmaya başlayınca kapıyı kapattılar, ben köpekle baş başa kaldım. Ben bu köpeğe ne şekilde müdahale etsem, daha fazla saldırmaya başladı.14 yerimden ısırdı. Ayağım dikildi, vücudumun her yerinde diş izleri var. Bu başa çıkılacak bir köpek değil. Eğer kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü. Bu tür köpeklerin toplatılmasını isteyen bizler yine yetişkiniz, küçük çocuğu ele geçirse öldürür bu tür köpekler. Onun için ne gerekiyorsa yapılsın." ifadelerini kullandı.

Asiye Ateş'in ardından, Gaziantep'te bir pitbull vakası daha! Her yeri parçalandı!

Korkunç saldırının ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Göçmen, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Asiye Ateş'in ardından, Gaziantep'te bir pitbull vakası daha! Her yeri parçalandı!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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