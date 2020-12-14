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  3. AŞK 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı!

AŞK 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı!

AŞK 101 dizisi ile bir anda yıldızı parlayan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ünlü müzisyen Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı. İkili aşklarını sosyal medya paylaşımları ile ilan etti.

AŞK 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı!

19 yaşındaki genç oyuncu İpek Filizi Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı. Yazıcı, ve şarkıcı Ufuk Beydemir birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

AŞK 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı!

Netflix'te popüler yapımları arasında yer alan Aşk 101 dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yeni bir aşka yelken açtı.

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile ismini duyuran Ufuk Beydemir ile birlikte çekilen bir karesini paylaşarak aşkını ilan etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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