Aşk 101’in Işık’ı Bade İşçil’den sitemkar sözler: Acaba oyuncu değil miyim?

Ay Yapım ve Netflix Türkiye ortak yapımı olan Aşk 101 dizinde Işık karakteri ile büyük beğeni toplayan Bade İşçil bu aralar aşı isyanında... Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceğinin duyurulması üzerine aşı başvurusunda bulunan güzel oyuncuya aşı çıkmadı. Olay sonrasında büyük şok yaşayan İşçil "Ben oyuncu değil miyim?" diyerek duruma tepki gösterdi.

AŞI OLAMAMAKTAN DERT YANDI

Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Bade İşçil, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Müzisyen, film ve dizi sektörüne aşı müjdesi verilmesine rağmen aşısını olamadığını belirten İşçil, aşı olamadığından dert yandı. İşçil, "Acaba ben oyuncu değil miyim? Şüpheye düştüm" sözleriyle sitemde bulundu.

"HER GÜN KONTROL EDİYORUM"

Aşı olmak istemesine rağmen aşı olamadığını ifade eden İşçil, "Evet bizim sektöre aşı çıktı ama henüz bana çıkmadı, her gün sağlık bakanlığının sistemine girip bakıyorum. Acaba ben oyuncu değil miyim? Bana henüz piyango vurmadı. Biraz da akışına bıraktım. Kısmetse nasipse artık olacağım. Bizim sektörümüz de daha rahatlar insanlar gönül rahatlığıyla setlere gider" şeklinde konuştu.

İŞÇİL'DEN AŞI KARŞITLIĞINA TEPKİ

Aşı olamadığını ifade eden güzel oyuncu aşı karşıtlığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Aşı olmak istemeyenlerin sosyal medya paylaşımlarına değinen İşçil, yazılanların kendisini şüpheye düşürdüğünü sözlerine ekledi.