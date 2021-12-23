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  3. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur yeni sevgilisi Erkan Şen ile yakalandı! "Güzel bir akış var"

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur yeni sevgilisi Erkan Şen ile yakalandı! "Güzel bir akış var"

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra bir türlü aşk hayatında yüzü gülmeyen oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisi Erkan Şen'le görüntülendi. Aralarında "Güzel bir akış" olduğunu söyledi.

Merve Boluğur ve Rika Cihangir'in sahibi Erkan Şen, geçtiğimiz akşam Zorlu AVM'den çıkarken objektiflere takıldı. Kol kola dolaşan ve bir hayli keyifli oldukları gözlenen çift, muhabirimizi görünce şaşkınlık yaşadı.

"MUTLUYUZ"

Basın mensuplarının “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusuna Boluğur “Şöyle söyleyeyim şu an birbirimizi tanıyoruz, güzel bir akış var o kadar. Güzel bir diyaloğumuz var mutluyuz” dedi.

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur yeni sevgilisi Erkan Şen ile yakalandı! Güzel bir akış var

"EN AZINDAN DOĞRU HABER ÇIKSIN"

Uzun süredir kimseyle aşk yaşamayan Boluğur “Biliyorsunuz ben özel hayatımı çok konuşmam, ama şu an mutluyum” dedi.

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur yeni sevgilisi Erkan Şen ile yakalandı! Güzel bir akış varAşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur yeni sevgilisi Erkan Şen ile yakalandı! Güzel bir akış var

Muhabirlerin “Merve Hanım’ın kalbini nasıl çaldınız?” sorusunu sorması üzerine Boluğur devreye girerek “Hava çok soğuktu montunu kaptım onun, şimdi tam anlamı ile bir ilişki diyemem. Size karşı hep şeffaf oldum ama en azından doğru haber çıksın anlamında güzel bir diyalogdayız” yanıtını verdi.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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