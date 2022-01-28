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Aşk Mantık İntikam Efe kimdir, gerçek adı ne? Cem Belevi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cem Belevi biyografisi

İzleyenlerin ilgiyle takip ettiği Aşk Mantık İntikam dizisine bir karakter daha dahil oluyor. Dizinin yeni karakteri Efe'yi Cem Belevi canlandıracak. Peki, Aşk Mantık İntikam Efe kimdir, gerçek adı ne? Cem Belevi kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Cem Belevi biyografisi

Aşk Mantık İntikam Efe kimdir, gerçek adı ne? Cem Belevi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cem Belevi biyografisi

Yapımını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı “Aşk Mantık İntikam” dizisi, sürpriz bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil ediyor. Efe karakterine hayat  verecek olan  Cem Belevi'nin kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Aşk Mantık İntikam Efe kimdir, gerçek adı ne? Cem Belevi kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Cem Belevi biyografisi...

Aşk Mantık İntikam Efe kimdir, gerçek adı ne? Cem Belevi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cem Belevi biyografisi

AŞK MANTIK İNTİKAM EFE KİMDİR?

Efe Sayanoğlu; kibar, iyi eğitimli, dünyayı gezmiş ve kadın ruhundan anlayan kültürlü bir adamdır. Esra’yı İngiltere’deyken tanımış; onun güzelliğinden, neşesinden ve doğallığından etkilenmiş olsa da Esra için yakın bir arkadaştan fazlası değildir. Yıllar sonra yolları kesişecek olan bu iki eski arkadaşın arasındaki uyum Ozan için rekabet mi oluşturacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Aşk Mantık İntikam Efe kimdir, gerçek adı ne? Cem Belevi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cem Belevi biyografisi

CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, 4 Haziran 1987 yılında İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. Çok küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamış ve bunu ailesinin de fark etmesiyle 7 yaşında piyano dersleri alarak kendini geliştirmeye başlamıştır. Ayrıca Fatih Koleji'nin korosunda şarkı söylemeye başlamıştır. 13 yaşında kendisini en iyi ifade ettiğini söylediği gitarla tanıştı ve bu alanda kendini geliştirmeye devam etti. Lise yıllarında şarkı söylemeye ve söz yazarlığı yapmaya başladı. İlk bestelerini 13-14 yaşlarında vermeye başladı.[1] Üniversite eğitimi için İngiltere, Cambridge'de 6 ay dil eğitimi almıştır. Dil eğitimi sonrası, David Game College'ta Ekonomi okuduktan sonra, Brunel Üniversitesi'nde Uluslarası İşletme okudu.

Üniversite okurken müzikten kopmamış ve London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)’te şan eğitiminin yanı sıra Blue, Jazz alanında da eğitim almıştır. İngiltere'de bir şirkette çalışmaya başladığı sırada, her şeyi terk edip Türkiye'ye dönüp müzik kariyeri istediğine karar vermiştir.

Oğuz Büber
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