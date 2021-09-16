Aşk oyunu kötü sonlandı! İlişki yaşadıkları otel, hem ölüme hem intihara sahne oldu

Olay Pendik ilçesi Doğu Mahallesi’nde bir otel odasında Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Abdülmecit Yılmaz ve 38 yaşındaki kız arkadaşı Zöhre K. otele giriş yaptılar.

Zaman sonra otel resepsiyonunu arayan Zöhre K., sevgilisinin kalbinin sıkıştığını söyleyerek yardım talebinde bulundu. Hemen yardıma koşan otel görevlileri aynı zamanda sağlık ve polis ekiplerine de ihbarda bulundular.

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Abdülmecit Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Yılmaz’ın ölüm haberi alan sevgilisi Zöhre K., çatıya çıkıp kendini aşağıya attı.

Zöhre K.’nın düştüğü yere giden sağlık ekibi hemen kendisine müdahalede bulundu. Yaşadığı tespit edilen Zöhre K., olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye nakledildi. Abdülmecit Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çatıdan atlayan Zöhre K.’nın hastanede tedavisi sürüyor, hayati riskinin devam ettiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.