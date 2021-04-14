Aşk yaşadığı iddia edilen Sıla ve İlker Kaleli'den İnstagram hamlesi!

Geçtiğimiz yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile hayatını birleştiren şarkıcı Sıla, bu yılın başında evliliğini celsede sonlandırdı. Pandemiyi Bodrum geçiren Sıla'nın İlker Kaleli ile yeni aşka yelken açtığı ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.

İLİŞKİLERİNİ SOSYAL MEDYAYA TAŞIDILAR

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberle ilişkin olarak Sıla ve oyuncu İlker Kaleli'den cephesinden açıklama yapılmaması ise çıkan haberleri doğruladıkları düşünüldü.

Tam aşk iddiaları unutulmaya başlanmışken, ikilinin son hamlesi dikkatlerden kaçmadı. Haklarında aşk iddiası çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen ünlü çift, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı ve birbirini takibe aldılar.

Öte yandan bir aydır birlikte oldukları konuşulan Sıla ve Kaleli'nin, mutlu olduğu ve ilişkilerini Bodrum'da gözlerden uzak yaşamak istedikleri de öne sürülenler arasında.