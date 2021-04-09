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  3. Aşka gelen Şeyma Subaşı'ndan dudak dudağa poz!

Aşka gelen Şeyma Subaşı'ndan dudak dudağa poz!

Bir süredir hayalini kurduğu Bali'de sevgilisi ve kızıyla tatil yapan Şeyma Subaşı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı, son olarak Mısırlı sevgilisiyle havuzda öpüştüğü anı yayınladı.

Aşka gelen Şeyma Subaşı'ndan dudak dudağa poz!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yle ailesiyle tanıştırdı. Yaklaşık 4 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle ilişkilerini evlilik ile taçlandıracaklarını açıklayan Subaşı, şimdilerde kızı Melisa ve Mohammed ile Bali'de tatil yapıyor.

TATİLİN TADINI ÇIKARAK SUBAŞI'NDAN ROMANTİK POZ

Uzun zamandır hayalini kurduğu Bali'deki her anını paylaşan Subaşı, romantik anlarını da paylaşmayı unutmadı. Gece yarısı sevgilisiyle havuza giren subaşı, öpüştükleri anı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Subaşı gönderisine  "Bali'deki parti tarzım. Sizinkilerden farklı" notunu düştü.

Aşka gelen Şeyma Subaşı'ndan dudak dudağa poz!

"DOĞRU ZAMANLARA İNANIYORUM"

Instagram'da üç milyondan fazla takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, Bali'ye gittikleri gün art arda bikinili pozlarını yayınlayarak "Doğru zamanlara çok inanıyorum. Bali'ye hep gelmek istemişimdir, yıllardır görmek ve keşfetmek istediğim yerlerden biri olmuştur. Ama kendimi tamamen hazır hissettiğimde fotoğraflardan gördüğüm ve benim için çok özel olacağını hissettiğim bu yere çok huzurlu gelmek istedim. Ve doğru insanlarla...

Ve şimdi iç huzurum, kızım ve ben... En çok görmek istediğim bu yerde, sevdiklerimle buradayız. Ve burada ruhumu daha da geliştirmeye çok hazırım. Melisa'yı en şanslı çocuklardan biri olarak görüyorum çünkü o bu yaşta ve bu tatil deneyimini her zaman hatırlayacak. Ama yardım edemem ama şöyle düşünün evet her şeyin doğru zamanı var ama bazen şu anda olduğu gibi, bu şansı bizim adımıza alırız... bunu ancak kendi başımıza gerçekleştirebiliriz" demişti.

Aşka gelen Şeyma Subaşı'ndan dudak dudağa poz!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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