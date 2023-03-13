Asker eğlencesi kana bulandı: Gençler arasında bıçaklı kavga

Edinilen bilgiye göre olay Gebze ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi, Selim Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde yapılan asker eğlencesinde Ö.O. (17) ve C.G. (16) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşünce Ö.O., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak C.G'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Haberin Devamı

KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR

Polis ekipleri Ö.O.’yu yakalayabilmek için çalışma başlattı.