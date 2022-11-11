Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri

Türkiye'de askerlik süresi yıllardan yıllara farklılık göstererek yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda geçmişte askerlik süresinin ne kadar olduğu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Askerlik 15 aya ne zaman düştü? sorusuna yanıt arıyor. İşte yıllara göre askerlik süreleri...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri

Türkiye'de dönemin şartlarına göre askerlik süreleri belirli yıllarda değişmiştir. Özellikle geçmişte 24 ay olarak uygulanan 2022 yılına geldiğimizde ise 6 aya kadar düşen askerlik süresi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda en çok merak edilen sorular arasında yer alan Askerlik 15 aya ne zaman düştü? sorusunun yanıtı ve yıllara göre askerlik süreleri haberimizde...

Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri

ASKER NEDİR?

Asker, orduda görev alan kişilere verilen addır. Askerlik yapmakla yükümlü olan kişiler er ve erbaş adı verilir. Er ve erbaşlar, devletin belirlediği sürede silahlı kuvvetlere katılıp askerlik görevini yapmakla yükümlüdür. Askerlerin görevi, aslî görevi ülkelerinin topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmaktır. Ayrıca üstlerinin verdiği emirleri yerine getirmektir.

Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri

ASKERLİK 15 AYA NE ZAMAN DÜŞTÜ?

Türkiye'de askerlik 11 Temmuz 1992'da alınan kararla 15 aya düşürülmüştür.

Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri

İŞTE YILLARA GÖRE ASKERLİK SÜRELERİ

Türkiye'de askerlik süreleri yıllara göre değişime uğramıştır.

Askerlik süresi 21 Haziran 1927'de alınan kararla, Piyade sınıfına bir buçuk yıl, Mızıka sınıfına 2, Jandarmaya 2,5 yıl, denizcilere 3 yıldı.

Tarihler 30 Kasım 1935 tarihini gösterdiğinde alınan kararla askerlik süresi Piyade sınıfı için 18 ay, Jandarma ve Gümrük Komutanlığı personeline 30 ay olarak uygulanmaya başlandı.

6 Ocak 1941'de İkinci Dünya Savaşı nedeniyle askerlik görevini sürdürenlerin askerlikleri bir yıl uzatıldı.

14 Temmuz 1950 tarihinde askerlik süresi denizciler için 3 yıl, Jandarma ve Gümrük Komutanlığı personeline 30'ar ay, diğer sınıflara 2'şer yıl oldu.

24 Ocak 1936'te alınan kararla askerlik süresi 24 aya düşürüldü.

27 Temmuz 1970'de askerlik süresi 4 ay azaltılarak 20 aya indirildi.

Takvim yaprakları 09 Temmuz 1984'ü gösterdiğinde askerlik süresi 18 aya düştü.

11 Temmuz 1992'de ise askerlik süresi 15 aya düşürüldü.

20 Aralık 1993'te 1972/4, 1973/1, 1973/2 tertiplerin terhisleri 4 ay süre ile durduruldu. Söz konusu tertipler, 15 ay yerine 19 ay askerlik yaptılar.

10 Ekim 1994 tarihinde 1973/3 tertipler 3 ay geç terhis edildi.

6 Ocak 1995'te alınan kararla askerlik 15 aydan 18 aya çıkarıldı.

15 Temmuz 2003'te askerlik hizmet süresi 18 aydan 15 aya indirildi. Bunlara ilaveten üniversite mezunu yedek subaylar için 20, 18, 15 ve halen 12 aylık uygulamalar yapıldı.

2014'te ise askerlik 15 aydan 12 aya düşürüldü. Kısa dönem askerlik ise 6 ay olarak belirlendi.

26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla, askerlik süresi erbaş ve erler için 6 aya düşürüldü.

Yedek astsubay ve subaylar için askerlik süresi 12 ay olarak belirlendi.

Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri

1974'DE ASKERLİK KAÇ AYDI?

27 Temmuz 1970'de askerlik süresi 4 ay azaltılarak 20 aya indirildi. 1974 senesinde askerliğin 20 ay olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan 20 Aralık 1993'te 1972/4, 1973/1, 1973/2 tertiplerin terhisleri 4 ay süre ile durduruldu. Söz konusu tertipler, 15 ay yerine 19 ay askerlik yaptılar.

1992'DE ASKERLİK KAÇ AYDI?

11 Temmuz 1992'de ise askerlik süresi 15 aya düşürüldü.

1997'DE ASKERLİK KAÇ AYDI?

1997 senesinde askerlik 18 ay olarak uygulandı.

1999'DA ASKERLİK KAÇ AYDI?

1999 senesinde askerlik 18 ay olarak uygulanmıştır.

Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri

2000 YILINDA ASKERLİK KAÇ AYDI?

6 Ocak 1995'te alınan kararla 15 aydan 18 aya çıkarılan askerlik 2003 yılına kadar 18 ay olarak uygulandı. Askerlik 2000 yılında 15 ay idi.

ASKERLİK 12 AYA NE ZAMAN DÜŞTÜ?

Askerlik 2014'te alınan kararla 12 aya düşürüldü.

ASKERLİK NE ZAMAN 6 AYA DÜŞTÜ?

26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla, askerlik süresi erbaş ve erler için 6 aya düşürüldü.

Yedek astsubay ve subaylar için askerlik süresi 12 ay olarak belirlendi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hapis cezası isteniyordu! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar!
Son dakika | Hapis cezası isteniyordu! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: "Kazanamayacağını düşünüyoruz"
İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: "Kazanamayacağını düşünüyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık"
Son Haberler
Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri
Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri
Eskişehir merkezli 11 ilde operasyon! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar: "Yapacaklarımızı daha yapmadık"
Eskişehir merkezli 11 ilde operasyon! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar: "Yapacaklarımızı daha yapmadık"
Pasta şakası damadı kızdırdı! Öfkeli damat çirkin şakaya yumrukla cevap verdi, davetliler şaşkına döndü!
Pasta şakası damadı kızdırdı! Öfkeli damat çirkin şakaya yumrukla cevap verdi, davetliler şaşkına döndü!
Netflix'ten kullanıcılarını meraklandıran açıklama! Daha önce hiç yapılmayan bir şey gerçekleştirilecek...
Netflix'ten kullanıcılarını meraklandıran açıklama! Daha önce hiç yapılmayan bir şey gerçekleştirilecek...
Ekrem İmamoğlu ve eşinden 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde skandal görüntüler! Güle oynaya dans ettiler!
Ekrem İmamoğlu ve eşinden 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde skandal görüntüler! Güle oynaya dans ettiler!
ODTÜ'de tepki çeken pankart! Kimyasal silah yalanıyla TSK'yı suçlayıp devleti hedef aldılar
ODTÜ'de tepki çeken pankart! Kimyasal silah yalanıyla TSK'yı suçlayıp devleti hedef aldılar
Çok Okunanlar
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Ekrem İmamoğlu ve eşinden 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde skandal görüntüler! Güle oynaya dans ettiler!
Ekrem İmamoğlu ve eşinden 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde skandal görüntüler! Güle oynaya dans ettiler!
11 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları | Koç, yalnızca kendini dinle, Oğlak, dünya senin etrafında dönmüyor!
11 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları | Koç, yalnızca kendini dinle, Oğlak, dünya senin etrafında dönmüyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu!
İzmir Bornova'da TIR faciası! Karşı şeritteki araca çarpıp otobüs durağına daldı: Ağır yaralılar var
İzmir Bornova'da TIR faciası! Karşı şeritteki araca çarpıp otobüs durağına daldı: Ağır yaralılar var
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"