Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri

Türkiye'de dönemin şartlarına göre askerlik süreleri belirli yıllarda değişmiştir. Özellikle geçmişte 24 ay olarak uygulanan 2022 yılına geldiğimizde ise 6 aya kadar düşen askerlik süresi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda en çok merak edilen sorular arasında yer alan Askerlik 15 aya ne zaman düştü? sorusunun yanıtı ve yıllara göre askerlik süreleri haberimizde...

ASKER NEDİR?

Asker, orduda görev alan kişilere verilen addır. Askerlik yapmakla yükümlü olan kişiler er ve erbaş adı verilir. Er ve erbaşlar, devletin belirlediği sürede silahlı kuvvetlere katılıp askerlik görevini yapmakla yükümlüdür. Askerlerin görevi, aslî görevi ülkelerinin topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmaktır. Ayrıca üstlerinin verdiği emirleri yerine getirmektir.

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ASKERLİK 15 AYA NE ZAMAN DÜŞTÜ?

Türkiye'de askerlik 11 Temmuz 1992'da alınan kararla 15 aya düşürülmüştür.

İŞTE YILLARA GÖRE ASKERLİK SÜRELERİ

Türkiye'de askerlik süreleri yıllara göre değişime uğramıştır.

Askerlik süresi 21 Haziran 1927'de alınan kararla, Piyade sınıfına bir buçuk yıl, Mızıka sınıfına 2, Jandarmaya 2,5 yıl, denizcilere 3 yıldı.

Tarihler 30 Kasım 1935 tarihini gösterdiğinde alınan kararla askerlik süresi Piyade sınıfı için 18 ay, Jandarma ve Gümrük Komutanlığı personeline 30 ay olarak uygulanmaya başlandı.

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6 Ocak 1941'de İkinci Dünya Savaşı nedeniyle askerlik görevini sürdürenlerin askerlikleri bir yıl uzatıldı.

14 Temmuz 1950 tarihinde askerlik süresi denizciler için 3 yıl, Jandarma ve Gümrük Komutanlığı personeline 30'ar ay, diğer sınıflara 2'şer yıl oldu.

24 Ocak 1936'te alınan kararla askerlik süresi 24 aya düşürüldü.

27 Temmuz 1970'de askerlik süresi 4 ay azaltılarak 20 aya indirildi.

Takvim yaprakları 09 Temmuz 1984'ü gösterdiğinde askerlik süresi 18 aya düştü.

11 Temmuz 1992'de ise askerlik süresi 15 aya düşürüldü.

20 Aralık 1993'te 1972/4, 1973/1, 1973/2 tertiplerin terhisleri 4 ay süre ile durduruldu. Söz konusu tertipler, 15 ay yerine 19 ay askerlik yaptılar.

10 Ekim 1994 tarihinde 1973/3 tertipler 3 ay geç terhis edildi.

6 Ocak 1995'te alınan kararla askerlik 15 aydan 18 aya çıkarıldı.

15 Temmuz 2003'te askerlik hizmet süresi 18 aydan 15 aya indirildi. Bunlara ilaveten üniversite mezunu yedek subaylar için 20, 18, 15 ve halen 12 aylık uygulamalar yapıldı.

2014'te ise askerlik 15 aydan 12 aya düşürüldü. Kısa dönem askerlik ise 6 ay olarak belirlendi.

26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla, askerlik süresi erbaş ve erler için 6 aya düşürüldü.

Yedek astsubay ve subaylar için askerlik süresi 12 ay olarak belirlendi.

1974'DE ASKERLİK KAÇ AYDI?

27 Temmuz 1970'de askerlik süresi 4 ay azaltılarak 20 aya indirildi. 1974 senesinde askerliğin 20 ay olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan 20 Aralık 1993'te 1972/4, 1973/1, 1973/2 tertiplerin terhisleri 4 ay süre ile durduruldu. Söz konusu tertipler, 15 ay yerine 19 ay askerlik yaptılar.

1992'DE ASKERLİK KAÇ AYDI?

11 Temmuz 1992'de ise askerlik süresi 15 aya düşürüldü.

1997'DE ASKERLİK KAÇ AYDI?

1997 senesinde askerlik 18 ay olarak uygulandı.

1999'DA ASKERLİK KAÇ AYDI?

1999 senesinde askerlik 18 ay olarak uygulanmıştır.

2000 YILINDA ASKERLİK KAÇ AYDI?

6 Ocak 1995'te alınan kararla 15 aydan 18 aya çıkarılan askerlik 2003 yılına kadar 18 ay olarak uygulandı. Askerlik 2000 yılında 15 ay idi.

ASKERLİK 12 AYA NE ZAMAN DÜŞTÜ?

Askerlik 2014'te alınan kararla 12 aya düşürüldü.

ASKERLİK NE ZAMAN 6 AYA DÜŞTÜ?

26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla, askerlik süresi erbaş ve erler için 6 aya düşürüldü.

Yedek astsubay ve subaylar için askerlik süresi 12 ay olarak belirlendi.