Ocak/Şubat/Mart 2020 tarihlerinde silah altına alınacak yedek subay, astsubay,erler ve bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları ve nerede askerlik yapacakları belli oldu. Askerlik yerlerinin belli olmasının ardından "Askerlik yol parası ne kadar? Askerlik yol ücreti nereden ve nasıl alınır?" soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.İşte detaylar ve daha fazlası haberimizde...

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı askere gidecek olan kişilerin yol masraflarını karşılamak adına 'Askeri Yol ve İaşe Bedeli' öder. Bu bedel halk arasında yol parası olarak bilinmektedir.Askerlik için yol parasının hesaplanması kilometreye göre gerçekleşmektedir. Bu hesaplama sırasında belediye birimleri otobüs ücretleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi askerlik şubelerine yapmaktadır. Sonrasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak askerlik yol parası hesap edilmektedir. 0-600 KM arasında yol gidenlere bir günlük 20 TL verilir. 601-1200 KM yol gidenlere iki günlük 40 TL yol parası verilmektedir. 1201-1800 KM yol gidenlere ise 3 gün için 60 TL ödeme yapılır.

ASKERLİK YOL ÜCRETİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Askerlik yol ücreti kişi askere gitmeden önce PTT şubelerine yatırılmaktadır. Yatırılan para, PTT şubelerinden T.C kimlik numarası ile çekilebilmektedir. Diğer yandan Ziraat Bankası üzerinden de askerlik yol paraları çekilebilmektedir.

Askerlik yerleri belli oldu

ASKERLİK YOL PARASI NASIL SORGULANIR?

Askerlik yol parasını öğrenmek isteyen kişiler sorgulamaları e-devlet sistemi üzerinden ve PTT şubeleri üzerinden yapabilmektedir. Paranın tutarı ve hangi konu ile ilgili olduğu e-devlet sistemi aracılığı ile görüntülenebilmektedir. Ancak paranın yatıp yatmadığı yalnızca PTT şubeleri üzerinden görülebilmektedir. Askerlik yol parasının yatıp yatmadığı PTT şubeleri üzerinden kimlik belgesi ile kontrol edilebilmektedir. Paranın yatması halinde kişilerin birliklerine teslim olmalarına gerek kalmadan yol parası alınabilmektedir.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlüler askerlik yerlerini e-devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenebilecek.

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SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

Askerlik sevk tarihi ne zaman 2020? Bedelli sevk tarihi ne zaman 2020?

ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?

Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır 2020? 2020 Şubat askerlik yerleri açıklandı mı?