İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı askıda fatura kampanyası büyük ilgi gördü. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar internetten araştırma yapmaya başladı. Peki Askıda fatura uygulaması nedir? Nasıl başvurulur? Tüm merak edilenler haberimizde.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtılan 'askıda fatura' uygulaması, ihtiyaç sahibi vatandaşların ödemesi gereken faturaları online olarak askıya bırakabilmesini sağlıyor. Tamamen online olarak işleyen ve askidafatura.ibb.gov.tr adresinde yayın yapan platform ile hizmet veren sistem, hayırsever vatandaşların yapacağı iyiliğe aracılık edecek.

ASKIDA BAŞVURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– Askıda fatura başvurusu için askidafatura.ibb.gov.tr sayfasına giriş yapıyorsunuz.

– Ardında sayfada “ASKIDA FATURA BIRAK” butonuna tıklıyorsunuz.

– Karşınıza çıkan sayfada kişisel bilgileri doldurup “ASKIDA FATURA BIRAK” butonuna tıklıyorsunuz.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI NASIL LULLANILMAKTADIR?

İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB’nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, ‘Askıda Fatura’ uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ’a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak.

Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyenler de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr adresinden girilerek Askıda Fatura uygulamasından ulaşılabilecek.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI HANGİ FATURALARI KAPSIYOR?

Fatura hizmeti şimdilik sadece İGDAŞ ve İSKİ kurumlarını kapsıyor. Yani askıda fatura uygulamasında şimdilik sadece doğalgaz ve su faturalarının askıya bırakılması mümkün. Ancak kampanyanın genişlemesi durumunda farklı kategorideki faturaların da eklenebileceği, operatörlerin de entegrasyonu ile telefon ve internet faturalarının da sisteme dahil edilmesi mümkün olabilir.

ASKIDA FATURADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ile dayanışma gösterebilir.

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor.

Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.

İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor.

Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.