Ramazan’ın bereketini birlikte yaşıyoruzÇiğli Belediyesi restoranlardan yemek satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtarak hem esnafı hem vatandaşı sevindirecekAmerika'da diplomat krizi! ABD,10 Rus diplomatı sınır dışı ediyorGençler için harekete geçildi! Gençlik merkezinde kurslar başladıKocaeli'den İdlip'teki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildiCamilerde koronavirüs önlemi! Tek tek dezenfekte edildiYardımına vatandaşlar koştu! Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yolun ortasında yan yattıÇocukların drone korkusu! Lastik yakan çocuklar arkalarına bakmadan kaçtılarAnkaraspor - Altay maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izleAlanya’da polisin durdurduğu tırda uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. RAMAZAN
  3. Askıda tatlı kampanyası ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Askıda tatlı kampanyası ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Mardin'de askıda tatlı kampanyası başlatan bir tatlıcı sayesinde hayırseverler tarafından bırakılan tatlılar Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Askıda tatlı kampanyası ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan bir tatlıcıda, ihtiyaç sahiplerine askıda tatlı dağıtılıyor. Hayırseverlerin bıraktığı belirli miktarlarda hazırlanan tatlı poşetleri ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Geçen yıl da müşterilerine tatlı dağıttıklarını belirten işletmeci Fatih Alan, yıllardan beri tatlı sektörünün içinde olduklarını söyledi. Alan, "Belirli müşterilerim vardı. Buraya tatlı bırakıp onları müşterilerime dağıtıyordum. Bu yıl öyle bir şey yapmayı düşündüm pandemiden dolayı. Askıda tatlı kampanyası yaptık. Ülkemizde korona virüsten dolayı durum sıkıntılı olduğu için biz kendimiz burada askıda tatlı yapıyoruz. Askıda tatlıyı müşterilerimiz buraya belirli bir miktar bırakıyoruz. Tabi biz onlardan talep etmiyoruz" dedi.

Müşterilerin istedikleri miktarı askıya tatlı bıraktığını vurgulayan Alan, "Biz burada kendi adımıza ve onların adına hayır amaçlı müşterilerimize dağıtıyoruz. İnşallah bu tüm tatlıcı ve esnaf arkadaşlarıma örnek olur. Ülkemiz şu an sıkıntıda, herkesin birbirine yardım edip dayanışma göstermesi lazım. Hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Onun için müşterilerimiz buraya gelip askıda tatlı bırakabilirler. Bizde bunları ihtiyacı olan insanlara dağıtırız" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Askıda tatlı kampanyası ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Askıda tatlı kampanyası ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT