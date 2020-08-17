Aşkım Kapışmak’a GQ dergisi başkanı Pamela Kaupinen’den muhteşem teklif!

Yazar ve Davranış Bilimleri üzerine çalışmalarda bulunan Aşkım Kapışmak, New York Times yazarı Pamela Kaupinen’den muhteşem bir teklif aldı.

İddialara göre New York Times yazarı Pamela Kaupinen, sosyal medyadan takibe alarak, övgüler yağdırdığı Aşkım Kapışmak ile iletişime geçti ve onu iş birliği için Amerika’ya davet etti.