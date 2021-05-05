Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi 'Aşkın Tarifi'nde rol alan İdil Sivritepe'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Haberimizde; Aşkın Tarifi dizi oyuncusu İdil Sivritepe kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını bulabilirsiniz...

AŞKIN TARİFİ DİZİ OYUNCUSU İDİL SİVRİTEPE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 1990 İzmir doğumlu İdil Sivritepe 31 yaşındadır. Sivritepe, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda arp eğitimi aldı. Ardından arp üzerine yurt içi ve yurt dışında eğitimlerini sürdürdü. Lisans eğitiminin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine başladı ve müzik alanında başarılı işlere imza attı. Ardından oyunculuğa da adım atan Sivritepe kamera karşısına ilk kez Sil Baştan isimli dizi ile geçti.

Sivritepe, 2014'te yayınlanan Sil Baştan dizisinde Duygu karakterine hayat verdi. Dizinin başrollerinde Emre Kınay, Sergen Yalçın, Belma Canciğer Müjde, Esra Derancıoğlu, Önder Açıkbaş, Çiçek Dillligil gibi oyuncular yer aldı. Sivrioğlu 2015'te ise Çilek Kokusu isimli dizide Eda karakterine hayat verdi. Dizinin başrollerinde ise Demet Özdemir, Yusuf Çim ve Ekin Mert Daymaz yer aldı.

İdil Sivritepe, "idilsivritepe" kullanıcı adı ile Instagram hesabından paylaşım yapmaktadır.

(NEOLDU)