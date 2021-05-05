Aşkın Tarifi dizi oyuncusu Mehmet Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. Yanıtları sizler için derledik...

AŞKIN TARİFİ DİZİ OYUNCUSU MEHMET ŞEKER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

8 Ağustos 1990, İstanbul doğumlu olan genç oyuncu Mehmet Şeker, Kadir Has Üniversitesi Konservatuar Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitimi için özel dersler alan Mehmet Şeker, Küçük Sırlar, Ağır Roman Yeni Dünya, Mazi Kalbimde Yaradır, Çıplak Gerçek gibi dizilerde rol alarak izleyici karşısına çıkmıştır.

ROL ALDIĞI OYUN, DİZİ VE FİLMLER

Teessür / Oyuncu - 2018

Lise Devriyesi (Mehmet, 2017)

Aslan Ailem (Cem Karabağ, 2017)

Günebakan (2015)

Sil Baştan (Atar Ramazan, 2014)

Paşa Gönlüm (Nurcan, 2014)

Çıplak Gerçek (Yaman, 2012)

Ağır Roman Yeni Dünya (Selim, 2012)

Küçük Sırlar (Memo, 2010)

Boşu Bir Yerde (TV Filmi 2016)

Kıratlı Süleyman (1986)