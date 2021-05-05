Anthony Nwakaeme rekora koşuyor! Rizespor maçı ile birlikte...TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle YoutubeTV8 Survivor All Star 48. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeShow TV Üç Kuruş 18. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle YoutubeAyrılığı beklemişler! Kerem Bürsin eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e geri mi döndü? Atasay Kamer'le yakınlaşan Hande Erçel kahrolacak! Aşkın Tarifi dizi oyuncusu Mehmet Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında?İslam Slimani Fenerbahçe'ye nispet yaparcasına oynuyor! Eski takımında yeniden kendini buldu!Son dakika | Rusya - Ukrayna savaşında kritik gün! Kiev'de 35 saat boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacakÜniversite kayıt dondurma tarihleri 2022 | Üniversite kayıt dondurma dilekçe örneğiMasterchef kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolması tarifi | Malzemeleri
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Aşkın Tarifi dizi oyuncusu Mehmet Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aşkın Tarifi dizi oyuncusu Mehmet Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aşkın Tarifi dizi oyuncusu Mehmet Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte yanıtları...

Aşkın Tarifi dizi oyuncusu Mehmet Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aşkın Tarifi dizi oyuncusu Mehmet Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. Yanıtları sizler için derledik...

AŞKIN TARİFİ DİZİ OYUNCUSU MEHMET ŞEKER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

8 Ağustos 1990, İstanbul doğumlu olan genç oyuncu Mehmet Şeker, Kadir Has Üniversitesi Konservatuar Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitimi için özel dersler alan Mehmet Şeker, Küçük Sırlar, Ağır Roman Yeni Dünya, Mazi Kalbimde Yaradır, Çıplak Gerçek gibi dizilerde rol alarak izleyici karşısına çıkmıştır.

Aşkın Tarifi dizi oyuncusu Mehmet Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında?

ROL ALDIĞI OYUN, DİZİ VE FİLMLER

Teessür / Oyuncu - 2018          

Lise Devriyesi (Mehmet, 2017)

Aslan Ailem (Cem Karabağ, 2017)

Günebakan (2015)

Sil Baştan (Atar Ramazan, 2014)

Paşa Gönlüm (Nurcan, 2014)

Çıplak Gerçek (Yaman, 2012)

Ağır Roman Yeni Dünya (Selim, 2012)

Küçük Sırlar (Memo, 2010)

Boşu Bir Yerde (TV Filmi 2016)

Kıratlı Süleyman (1986)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT