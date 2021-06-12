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  3. Aşkını ilan etmişti! Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile ilk kez görüntülendi!

Aşkını ilan etmişti! Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile ilk kez görüntülendi!

Özcan Deniz, aşkını ilan ettiği kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la ilk kez görüntülendi.

Aşkını ilan etmişti! Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile ilk kez görüntülendi!

Sık sık eski eşi Feyza Aktan'la yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yerini alan 49 yaşındaki Özcan Deniz,  26 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar ile birlikte ilk kez objektiflere takıldı.

KAMERALARDAN KAÇTI

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in , gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Aşkını, sevgilisinin fotoğrafına attığı yorum ile ilan eden Deniz, 26 yaşındaki Samar Dadgar ile önceki gün ilk kez görüntülendi. 

Deniz, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakırken sevgilisinin ise kameralardan hızlıca kaçması dikkat çekti.

Aşkını ilan etmişti! Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile ilk kez görüntülendi!

ROMANTİK SÖZLERLE AŞKINI HAYKIRDI

Deniz, İranlı sevgilisine olan aşkını sosyal medya hesabından paylaştığı, "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… İyi ki de 'inatsın', sabırsın. Onca 'yok'luğa sahipleri arasında nadide bir 'var'sın…"sözlerle ilan etti.

Aşkını ilan etmişti! Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile ilk kez görüntülendi!

Öte yandan Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olmuştu. 15 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayıran ikili boşandıktan kısa bir süre sonra tekrar barışmıştı. Evlenmeleri beklenen ikiliden karşılıklı suçlamaların gelmesiyle bu olay magazin gündemini sallamıştı.

Aşkını ilan etmişti! Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile ilk kez görüntülendi! Aşkını ilan etmişti! Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile ilk kez görüntülendi!

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