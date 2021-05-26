26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı | Kabuktaki Hayalet Star'daSON DAKİKA! ISO açıkladı: Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, 58,6 milyar lira satışla TÜPRAŞ!26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'deBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 26 Mayıs 2021Yine Aygün Aydın yine olay hareket! Duşta video paylaştı, sosyal medya yıkıldı!Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den Sedat Peker yorumu: Hesef Soylu değil Erdoğan! O bitti demeden bitmez!26 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiALES puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES puanı geçerlilik süresi ne kadar?AYEDAŞ Elektrik kesintisi İstanbul 26 Mayıs 2021Dünyanın en zengin insanı kim 2021? Dünyanın en zengin insanı serveti ne kadar 2021?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Aşkları nazara geldi: İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ilişkisi bitti!

Aşkları nazara geldi: İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ilişkisi bitti!

Çocuk dizisinin setinde tanışan ünlü çift İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın aşkı bitti. Bir buçuk yıldır birlikte olan çift karşılıklı anlaşarak ilişkilerini sonlandırdı.

Aşkları nazara geldi: İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ilişkisi bitti!

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ilişkisi Çocuk dizisinde tanıştıktan sonra başlamıştı. Hacıoğlu, 2020 yılında Duygu Kumarki'den boşanmasının ardından Çağıran ile aşk yaşamaya başlayınca eski eşi boşanma olmadan ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Çağıran ve Hacıoğlu ise bu iddiaları yalanlamıştı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

İsmail Hacıoğlu 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Merve Çağıran ile sosyal medya hesaplarındaki tüm fotoğrafları kaldırmasının ardından ünlü çiftin karşılık anlaşarak ilişkilerini bitirme kararı aldıkları öğrenildi. 

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, geçen ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenmiş, mutluluk pozları vermişti.

Aşkları nazara geldi: İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ilişkisi bitti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT