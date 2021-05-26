Aşkları nazara geldi: İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ilişkisi bitti!

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ilişkisi Çocuk dizisinde tanıştıktan sonra başlamıştı. Hacıoğlu, 2020 yılında Duygu Kumarki'den boşanmasının ardından Çağıran ile aşk yaşamaya başlayınca eski eşi boşanma olmadan ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Çağıran ve Hacıoğlu ise bu iddiaları yalanlamıştı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

İsmail Hacıoğlu 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Merve Çağıran ile sosyal medya hesaplarındaki tüm fotoğrafları kaldırmasının ardından ünlü çiftin karşılık anlaşarak ilişkilerini bitirme kararı aldıkları öğrenildi.

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, geçen ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenmiş, mutluluk pozları vermişti.