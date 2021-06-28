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Aşkları olay olmuştu! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu muratlarına erdi! Evlilik haberini işte böyle duyurdular

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu çiftinden atak geldi. Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendiklerini sevenlerine duyurdu.

Aşkları olay olmuştu! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu muratlarına erdi! Evlilik haberini işte böyle duyurdular

43 yaşındaki ünlü sunucu Ece Erken'in  evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması uzun süre magazin gündeminde yer edinmiş ve birçok kişi tarafından tepki görmüştü. 

"BİZ EVLENDİK"

Avukat sevgilisi ile evlendiklerini sosyal medya hesabından duyuran Ece Erken, "Herkese selam biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." notunu düştü.

Aşkları olay olmuştu! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu muratlarına erdi! Evlilik haberini işte böyle duyurdular

SEREN SERENGİL MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilk kez fotoğraf paylaşan Ece Erken'in paylaşımına yorum yapan Seren Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yapmıştı. Erken ise bu yoruma, "Seni çok seviyoruz" yanıtını vermişti.

Aşkları olay olmuştu! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu muratlarına erdi! Evlilik haberini işte böyle duyurdular

2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014–2015 yılları arasında ise Serkan Uçar'la evli kalan  Ece Erken'in, Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor.

Aşkları olay olmuştu! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu muratlarına erdi! Evlilik haberini işte böyle duyurdular

Aşkları olay olmuştu! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu muratlarına erdi! Evlilik haberini işte böyle duyurdular

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