Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kıskanılan ilişkisi bakın nasıl başlamış! Aşklarını yıllarca gözden uzak yaşamışlar! Gupse Özay'ı da Barış Arduç'u da tanımayan yoktur. Hayranları hem kendilerini hem de gözden uzak yaşadıkları ilişkilerini hayranlıkla takip ediyor. Aşkları da kendileri gibi magazin gündeminden uzakta. Peki sessiz sakin bir şekilde yıllardır sürdürdükleri birliktelikleri nasıl başladı? Merak edilen bu sorunun cevabına haberimizde yer verdik.

1 7 Başarılı komedyen Gupse Özay, senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği Deliha filmini 2014 yılında sinema severlerle buluşturmuştu.