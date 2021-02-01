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  3. Aslı Bekiroğlu yeni aşka yelken açtı! Arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor

Aslı Bekiroğlu yeni aşka yelken açtı! Arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor

Başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile ilk kez görüntülendi. Bekiroğlu'nun, yeni aşkı Çağrı Telkıvıran bir süre önce rol aldığı arkadaşı Seda Türkmen'in eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Aslı Bekiroğlu yeni aşka yelken açtı! Arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor

Yaklaşık 2 yıldır ilişki yaşadığı Can Koçkan ile geçtiğimiz aylarda birlikteliğini sonlandıran Aslı Bekiroğlu, ocak ayında yeni bir aşka yelken açtığını, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf karesi ile bunu duyurmuştu. Aslı Bekiroğlu Çağrı Telkıvıran çifti geçtiğimiz gün ilk kez görüntülendi.

Aslı Bekiroğlu yeni aşka yelken açtı! Arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor

"MUTLUYUZ, HER ŞEY YOLUNDA"

Yeni sevgilisi ile ilk defa objektiflere yansıyan Bekiroğlu, çekingen tavırlar sergileyerek "Çok mutluyuz. Her şey yolunda" şeklinde konuştu. Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisinin bir süre evvel aynı dizide rol aldığı arkadaşı Seda Türkmen'in eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran olduğu da dikkatlerden kaçmadı...

Aslı Bekiroğlu yeni aşka yelken açtı! Arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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