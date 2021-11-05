Aslı Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu ve kilosu kaç? İşte Milli Sporcu Aslı Demir'in biyografisi...

Ülkemizi 23 yaş altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda temsil eden Aslı Demir, 65 kiloda bronz madalya kazanan isim oldu. Bunun ardından vatandaşlar Demir'in, kim olduğu, nereli olduğunu merak ettiği gibi boyunu ve kilosunu da merak etti. Bizler de haberimizde Aslı Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Demir'in Boyu ve kilosu kaç? sorularına yanı verdik. İşte Milli Sporcu Aslı Demir'in biyografisi...

ASLI DEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? BOYU VE KİLOSU KAÇ? İŞTE MİLLİ SPORCU ASLI DEMİR'İN BİYOGRAFİSİ...

Aslı Demir, 1 Eylül 1999 yılında Konya'da dünyaya geldi. 22 yaşında olan genç sporcu, 171 boyunda ve 68 kilodur. Türk sporunu güreş branşında, serbest stilde temsil etmektedir. Demir, ENKA Spor Kulübü’nde kariyerini sürdürüyor.

Aslı Demir 5 Kasım 2021 tarihinde, ülkemizi temsil ettiği 23 yaş altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştır.

BAŞARILAR

Bronz Madalya

Fransa

Henri Deglane Fransa Grand Prix

Bronz Madalya

İtalya

Gençler Avrupa Şampiyonası