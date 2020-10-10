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  3. Aslı Enver, İsmail YK hayranı çıktı: 'Bomba bomba' şarkısını çok seviyorum

Aslı Enver, İsmail YK hayranı çıktı: 'Bomba bomba' şarkısını çok seviyorum

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan oyuncu Aslı Enver, İsmail YK hakkında bir itirafta bulundu. İsmail YK'nın 'Bombabomba.com' şarkısını çok sevdiğini söyleyen güzel oyuncu, ''Ancak dinlemekten çok utanıyorum'' dedi.

Aslı Enver, İsmail YK hayranı çıktı: 'Bomba bomba' şarkısını çok seviyorum

YouTube'da yayınlanan ve bir hayli sevilen Bu Gece programının bugünkü konuğu başarılı ve güzel oyuncu Aslı Enver oldu. İbrahim Selim'in sunduğu programda kendi hakkında itiraflarda bulunan Enver en büyük bombayı ise İsmail YK için bulunduğu itirafla patlattı.

''ÖZELLİKLE ARABADA SESİNİ AÇIYORUM''

Aslı Enver, "Dinlemekten utandığın ama kendini de dinlemekten alıkoyamadığın bir şarkı var mı? sorusuna bir İsmail YK şarkısı olan Bombabomba.com'un sözleri "90-60-90 vücudum var, doya doya bitmez…" ile yanıt verdi. Şarkıyı gerçekten sevdiğini söyleyen Aslı Enver, özellikle arabada bu şarkı çıktığı zaman sesini açtığını ve bu ve çok hoşuna gittiğini belirtti.

''HOŞLANDIĞIM ÇOCUK İÇİN BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİM''

"Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey neydi?" sorusuna da cevap veren Enver, "Hoşlandığım çocuk Beşiktaşlı diye beden dersinde Beşiktaş forması giyip gitmiştim. Bunu gerçekten yaptım. İşe de yaramıştı" ifadelerini kullandı.

Aslı Enver İsmail YK hayranı çıktı

SAMİMİ HALLERİYLE EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Aslı Enver'in verdiği yanıtlarla sosyal medyada keyifli dakikalar yaşanırken cevabı sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Enver programda kendisine yöneltilen çok sayıda soruya oldukça samimi, içten ve eğlenceli yanıtlar verdi.

Aslı Enver İsmail YK hayranı çıktı

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