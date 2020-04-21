Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkı başlamadan bitti
Aslı Enver ile aşk dedikodularıyla gündeme gelen Kerem Tunçeri kadınlara attığı mesajların ifşasıyla gündeme gelmişti. Haberleri gören Aslı Enver ise ilişkisini bitirme kararı aldı.
Sosyal medya fenomenleri tarafından tek tek ifşa edilen Kerem Tunçeri mesajların yayınlanmasından sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Haberleri gören Aslı Enver ise ilişkiyi bitirme kararı aldı.
ORTAYA ÇIKAN MESAJLAŞMALAR ETKİLİ OLDU
İkilinin aşk yaşadıklarına dair haberler magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ardından Tunçeri’nin 4 kadına attığı mesajlar ortalığı karıştırmıştı. Henüz bir aydır birlikte olan çiftin, Tunçeri’nin peş peşe çıkan ifşalarından sonra görüşmeyi bıraktığı öğrenildi. İkiliye yakın isimlerden alınan bilgiye göre, Enver ve Tunçeri görüşmeyi kesti.
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