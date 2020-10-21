Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkı ortaya çıktı!

Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri arasında bir dönem aşk dedikoduları ortaya çıkmış ve Kerem Tunçeri'nin başka kadınlara attığı mesajlar ifşa olunca ikili arasındaki aşk başlamadan tarihe karışmıştı.

Ancak Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ikili yeniden bir araya geldi. İddialara göre Aslı Enver sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan 16 bin TL’ye ev tuttu.

Aylardır birlikteler mi? sorusu araştırılırken ikilinin Haziran ayından beri beraber oldukları iddia edildi.

Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, Kerem Tunçeri’nin ısrarlı bir şekilde aşkının peşinden koşmasıyla haziran ayında yeniden başlamış.

Oyuncu Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri'yi, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in tanıştırdığı öğrenilmiş, Tunçeri'nin farklı kadınlara attığı mesajların ortaya çıkmasından sonra ilişkileri bitmişti.

Aslı Enver'i yeniden görüşmeye ikna edebilmek için tüm yolları deneyen Tunçeri'nin yakın çevresi kendisinin hayatını düzene sokarak yeni bir sayfa açtığını söylüyordu.