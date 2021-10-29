Aslı Şen geri adım atarken Ahmet Hakan ünlü şarkıcı Linet'i sert eleştirdi! "Bir baş selamı verseydin be"

İş insanı Aslı Şen, bir grup kadın arkadaşı ile bir mekanda sahneye çıkan Linet'i dinlemeye gitmişti. Masalarının en önde olmasına rağmen, ünlü şarkıcının bir kez bile kendilerine selam vermemesine tepki gösteren Aslı Şen, arkadaşlarıyla mekanı terk etmişti.

Bu olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Şen, Linet'in fotoğrafını paylaşarak üzerine çarpı işareti koyarak takipçilerini şaşırtmıştı.

"ADABI MUAŞERETEN BİR HABER!"

Şen, "Sanatçımız altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. Adabı muaşeretten bir haber!" sözleriyle ünlü şarkıcıyı hedef almıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Çok konuşulan bu tepki sonrası Aslı Şen, önceki gün katıldığı bir etkinlikte konuya açıklık getirerek, anlatmak istediğini yanlış dile getirdiği için kamuoyundan özür diledi. Şen, "Çok üzgünüm. Böyle saçma bir gündem yarattığım için halktan özür diliyorum." dedi.

"DOĞRU KELİMELERİ SEÇEMEDİM"

Ünlü iş kadını, Linet’in "Tüm misafirlerim benim için kıymetlidir" sözlerine de yanıt verdi. Şen, "O da bizim için kıymetli. Olmasa zaten gitmezdim. Oradaki davranış biçimi bana göre doğru değildi. Duygularımı ifade ederken doğru kelimeleri seçemediğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Linet’in fotoğrafını üstünü çizerek paylaşan Aslı Şen, son olarak ise koronavirüse yakalandığını öğrenince şarkıcıya geçmiş olsun dileklerini yolladı.

"BİR GÖZ TEMASI KURAMAZ MIYDI?"

Köşe yazısında günlerce konuşulan bu konuyu ele alan Ahmet Hakan ise şu sözlere yer verdi:

"ASLI Şen isimli sosyetik bir hanım, Maslak 1453’te Yeni Gazino diye bir mekâna Linet isimli şarkıcımızı dinlemeye gitmiş. Linet isimli şarkıcımız, Aslı Şen’in gazinodaki en ön masasıyla göz teması bile kurmamış. Bunun üzerine Aslı Şen Hanım, çok bozulmuş. Görgüsüzce mesajlar atıp “Ben hep ön sıralarda otururum, hiç böyle bir şey başıma gelmedi” falan diye tepki göstermiş.

Üç beş gündür tartışılan hikâye bu. Herkes haklı olarak Aslı Şen’in yaptığının ne kadar yanlış olduğunu yazıp duruyor.

Fakat bu hikâyede Linet’in de bir kusurcuğu yok mu? Ne yani? Bir baş selamı veremez miydi? Bir gülücük atamaz mıydı? Hepsini geçtim... Bir göz teması kuramaz mıydı?

Eski gazinoları yaşatmak güzel de “masası olan sanatçı” olayını da yaşatmak gerekmiyor mu?"