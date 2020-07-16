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Aslıhan Güner, plajda üstsüz güneşlendi!

Kuzey Yıldızı'nın başrol oyuncusu Aslıhan Güner sezonu açtı. Ünlü oyuncu Bodrum'da yakın kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilde üstsüz güneşlenerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Aslıhan Güner, plajda üstsüz güneşlendi!

Kuzey Yıldız'ın güzel oyuncusu Aslıhan Güner Bodrum'da deniz sezonunu açan ünlüler arasına girdi. Kız kıza tatile çıkan güzel oyuncu önceki gün Torba'daydı. Güner denizin ve güneşin tadını çıkardı. 

Aslıhan Güner, plajda üstsüz güneşlendi!

Çevredeki dikkatli bakışlara aldırış etmeyen Güner, yüz üstü yatarak üstsüz bir şekilde saatlerce güneşlendi. Başarılı oyuncu daha sonra denize girerek ferahladı.

Aslıhan Güner, plajda üstsüz güneşlendi!

Plajda tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncunun birçok hayranı yanına gelip fotoğraf çektirmek istedi.

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Dizide kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Aslıhan Güner, plajda üstsüz güneşlendi!

Aslıhan Güner 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Barış Manço Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır.

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9 Haziran 2013 tarihinde Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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