Aslıhan Gürbüz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne? Aslıhan gürbüz Biyografisi

Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna dahil oldu. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Ceylan karakteri ile diziye dahil olacak olan Aslıhan Gürbüz dizisde Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne? İşte, Aslıhan Gürbüz Biyografisi

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı Bir Bulut Olsam dizisi ile adım atan Aslıhan Gürbüz sonrasında Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizilerde rol aldı.

16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu., Ayhan adında bir kardeşi vardır.

5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı.

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR, HİKAYESİ NE?

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın eski nişanlısı Ceylan Ongun karakterine hayat verecek.

ASLIHAN GÜRBÜZ FİLM VE DİZİLERİ

2004-2007 Büyük Buluşma (Seda) Yardımcı Karakter, 2008 Gonca Karanfil (Gonca) Başrol oyuncusu, 2009 Bir Bulut Olsam (Asiye Bulut) Yardımcı karakter, 2010-2012 Yahşi Cazibe (Cazibe Abbasova) Başrol, 2013 İşler Güçler Konuk oyuncu, 2014 Zeytin Tepesi (Deniz Gökçener) Başrol, 2015-2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem (Halime Sultan) Yardımcı karakter, 2017 Bodrum Masalı (Maya) Yardımcı karakter, 2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler (Merve Aksak) Başrol, 2020-2021 Kırmızı Oda (Kumru) Konuk oyuncu, 2021- Masumlar Apartmanı (Ceylan Ongun) Başrol

SİNEMA FİLMLERİ

2009 Kanal- İ- zasyon (Nazlı) Yardımcı Karakter, 2011 Labirent (Ayla) Yardımcı karakter, 2016 Kor (Emine) Başrol oyuncusu