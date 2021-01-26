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Aslışah Alkoçlar hamile mi? Şok iddiaya Alkoçlar'dan açıklama gecikmedi!

Geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Kaan Demirağ ile nişanlanan Aslışah Alkoçlar'ın hamile olduğu iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Aslışah Alkoçlar hamile mi? Şok iddiaya Alkoçlar'dan açıklama gecikmedi!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz haftalarda Kaan Demirağ ile aile arasında görkemli bir törenle nişanlanmıştı.

Aslışah Alkoçlar hamile mi? Şok iddiaya Alkoçlar'dan açıklama gecikmedi!

Evlilik hazırlıklar ve pandemi sonrası nikah masasını oturmayı planlayan ünlü çift hakkında 'bebek bekliyorlar' iddiası ortaya atıldı.

Aslışah Alkoçlar hamile mi? Şok iddiaya Alkoçlar'dan açıklama gecikmedi!

Alkoçlar iddiaların ardından ışık hızıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı;  İleride bebek sahibi olmayı çok istediğini belirten Alkoçlar, 'Yine nikahım öncesi masa başı haberi, ileride olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın' ifadelerini kullandı.

Aslışah Alkoçlar hamile mi? Şok iddiaya Alkoçlar'dan açıklama gecikmedi!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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