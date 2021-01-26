Aslışah Alkoçlar hamile mi? Şok iddiaya Alkoçlar'dan açıklama gecikmedi!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz haftalarda Kaan Demirağ ile aile arasında görkemli bir törenle nişanlanmıştı.

Evlilik hazırlıklar ve pandemi sonrası nikah masasını oturmayı planlayan ünlü çift hakkında 'bebek bekliyorlar' iddiası ortaya atıldı.

Alkoçlar iddiaların ardından ışık hızıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı; İleride bebek sahibi olmayı çok istediğini belirten Alkoçlar, 'Yine nikahım öncesi masa başı haberi, ileride olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın' ifadelerini kullandı.