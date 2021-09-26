26 Eylül 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | Şans Topu sonuçları 2021 sorgulama ekranıAslışah Alkoçlar'ın mutlu günü! Anne oldu! İlk bebeği Cem'i kucağına aldı...Mildiyu ne demek, TDK'ya göre Mildiyu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Norveç'te koronavirüs kontrol altında! Griple eş değer seviyede! Önlemler kaldırıldı!İçimizden Biri 3. bölüm full, tek parça izle | Show TV İçimizden Biri 3. bölüm canlı izleİkimizin Sırrı 8. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı 8. bölüm canlı izleUzak Şehrin Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm canlı izleTeşkilat 15. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Teşkilat 15. bölüm canlı izle26 Eylül 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Müsvedde ne demek, TDK'ya göre Müsvedde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Aslışah Alkoçlar'ın mutlu günü! Anne oldu! İlk bebeği Cem'i kucağına aldı...

Aslışah Alkoçlar'ın mutlu günü! Anne oldu! İlk bebeği Cem'i kucağına aldı...

İş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar bugün oğlu Cem'i kucağına aldı.

Aslışah Alkoçlar'ın mutlu günü! Anne oldu! İlk bebeği Cem'i kucağına aldı...

Hülya Koçyiğit'in 28 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, şubat ayında sade bir tören ile hayatlarını birleştirmişti.

Demirağ'dan ilk bebeğini bekleyen Alkoçlar, oğluna kavuştu.

"OĞLUMUZ CEM DEMİRAĞ, DOĞDU"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi duyuran Alkoçlar, "Oğlumuz Cem Demirağ, 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımız ve mutluluğumuzu bizimle birlikte paylaşan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Aslışah Alkoçlar'ın mutlu günü! Anne oldu! İlk bebeği Cem'i kucağına aldı...Aslışah Alkoçlar'ın mutlu günü! Anne oldu! İlk bebeği Cem'i kucağına aldı...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT