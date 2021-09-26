Aslışah Alkoçlar'ın mutlu günü! Anne oldu! İlk bebeği Cem'i kucağına aldı...
İş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar bugün oğlu Cem'i kucağına aldı.
Hülya Koçyiğit'in 28 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, şubat ayında sade bir tören ile hayatlarını birleştirmişti.
Demirağ'dan ilk bebeğini bekleyen Alkoçlar, oğluna kavuştu.
"OĞLUMUZ CEM DEMİRAĞ, DOĞDU"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi duyuran Alkoçlar, "Oğlumuz Cem Demirağ, 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımız ve mutluluğumuzu bizimle birlikte paylaşan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.