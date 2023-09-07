Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…

Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Astım, Türkiye’de yaklaşık olarak 3.5 milyon kişide bulunan inanılmaz derece yaygın bir hastalıktır. Yani Ortalama her 25 kişiden bir tanesi astım hastasıdır.

YAYINLAMA
Google News
Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…

Astım, Türkiye’de yaklaşık olarak 3.5 milyon kişide bulunan inanılmaz derece yaygın bir hastalıktır. Yani Ortalama her 25 kişiden bir tanesi astım hastasıdır. Ancak bu hastalar zaman zaman kullandıkları ilaçların kortizon içermesi nedeniyle bağımlılık yapmasından korkuyor. Peki, bu konuda uzmanlar ne diyor?

astim-3.jpg

Astım Hastalarının İlaçları Bağımlılık Yapmaz

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk bu konuda detaylı bir açıklama yaptı. Öztürk tarafından yapılan açıklamada ise hastalığın aslında psikolojik olarak devam ettiği vurgulandı. Yani hastalığı geçen kişi sanki ilacı almaz ise yeniden nefes alamayacakmış gibi hisseder. Bu durumda da ilacı almaya devam eder. Aslında ilacın bağımlılık yapmadığının aşikar olduğu bu durumda önemli olan hastanın psikolojik olarak da hastalığı atlattığını kabul etmesidir.

astim-4.jpg​​​​​​​Astım Belirtileri Nelerdir?

Sizler de 25 kişi arasında olduğunuzu düşünüyorsanız eğer o zaman şu belirtileri görüp görmediğinizi araştırmalısınız. Astım hastalarında görülen belirtiler:

  • Nefes darlığı
  • Kuru öksürük
  • Göğüste baskı hissi
  • Göğüs ağrısı
  • Hırıltılı solunum

Astım aslında tedavi edilebilir bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı insanlar hastalıktan kurtulsa dahi ilaç alabileceklerini zanneder. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ise hastalıktan sonra ilaç kullanımı bir bağımlılık ibaresi değil kişinin bir türlü hastalığı yenememe belirtisi olarak ortaya çıkar.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Artık yerli yapay damarımızı kendimiz üretiyoruz! Damar nakli yapılan hasta hayata döndü!
Artık yerli yapay damarımızı kendimiz üretiyoruz! Damar nakli yapılan hasta hayata döndü!
O Meyve Hindistan’da Kutsal Kabul Ediliyor! C Vitamin deposu Bu Mucize Meyveyi Hiç Yediniz Mi? Hinduların…
O Meyve Hindistan’da Kutsal Kabul Ediliyor! C Vitamin deposu Bu Mucize Meyveyi Hiç Yediniz Mi? Hinduların…
Kalıcı Ojelerde Korkunç Tehlike! Dikkat Edilmezse Kemikler Dahi…
Kalıcı Ojelerde Korkunç Tehlike! Dikkat Edilmezse Kemikler Dahi…
Rota virüsü vatandaşları fena etkiledi! Besni’deki salgının sebebi belli oldu!
Rota virüsü vatandaşları fena etkiledi! Besni’deki salgının sebebi belli oldu!
Son Haberler
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Daha önce mühürlenmiş! 6 kişiye mezar olan bungalov evler hakkında yıkım kararı verilmiş
Daha önce mühürlenmiş! 6 kişiye mezar olan bungalov evler hakkında yıkım kararı verilmiş
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!
Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!
Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher!
Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher!
Çok Okunanlar
Haçka Yaylasına Kamyonkondu! Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor!
Haçka Yaylasına Kamyonkondu! Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor!
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü
Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü
Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı
Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı
Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin
Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin
Bunu Yaparsanız Cildinizi 20 Yaş Gençleştiriyorsunuz! Mucize Dolu Bu Yöntem sayesinde Kadınlar…
Bunu Yaparsanız Cildinizi 20 Yaş Gençleştiriyorsunuz! Mucize Dolu Bu Yöntem sayesinde Kadınlar…
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!