Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…

Astım, Türkiye’de yaklaşık olarak 3.5 milyon kişide bulunan inanılmaz derece yaygın bir hastalıktır. Yani Ortalama her 25 kişiden bir tanesi astım hastasıdır. Ancak bu hastalar zaman zaman kullandıkları ilaçların kortizon içermesi nedeniyle bağımlılık yapmasından korkuyor. Peki, bu konuda uzmanlar ne diyor?

Astım Hastalarının İlaçları Bağımlılık Yapmaz

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk bu konuda detaylı bir açıklama yaptı. Öztürk tarafından yapılan açıklamada ise hastalığın aslında psikolojik olarak devam ettiği vurgulandı. Yani hastalığı geçen kişi sanki ilacı almaz ise yeniden nefes alamayacakmış gibi hisseder. Bu durumda da ilacı almaya devam eder. Aslında ilacın bağımlılık yapmadığının aşikar olduğu bu durumda önemli olan hastanın psikolojik olarak da hastalığı atlattığını kabul etmesidir.

​​​​​​​ Astım Belirtileri Nelerdir?

Sizler de 25 kişi arasında olduğunuzu düşünüyorsanız eğer o zaman şu belirtileri görüp görmediğinizi araştırmalısınız. Astım hastalarında görülen belirtiler:

Nefes darlığı

Kuru öksürük

Göğüste baskı hissi

Göğüs ağrısı

Hırıltılı solunum

Astım aslında tedavi edilebilir bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı insanlar hastalıktan kurtulsa dahi ilaç alabileceklerini zanneder. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ise hastalıktan sonra ilaç kullanımı bir bağımlılık ibaresi değil kişinin bir türlü hastalığı yenememe belirtisi olarak ortaya çıkar.